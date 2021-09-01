АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 31 августа 2021 года, в 00.23 (30 августа в 18.23 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 953 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения - 11.0. Магнитуда MPV - 5.3. Глубина - 40 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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