Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Казахстанцы несут цветы к аэропорту Алматы в знак скорби, передает Kazakhstan Today.

Алматинцы в знак скорби по погибшим пассажирам рейса Алматы - Нур-Султан авиакомпании "Бек Эйр" оставляют у главного входа в терминал цветы..." - сообщается на странице Facebook аэропорта Алматы.

Также в пресс-службе аэропорта сообщили хронологию сегодняшних событий. По данным воздушной гавани, на борту самолета Bek Air, выполнявшего рейс 2100 по маршруту Алматы - Нур-Султан, находилось 93 пассажира, в том числе 8 детей, и 5 членов экипажа, 603 килограмма багажа, 613 килограммов груза.

Сообщается, что регистрация рейса началась в 05.35, окончилась в 06.35, посадка закончила в 07.03, взлет - в 07.21.

Воздушное судно пропало с радара в 07.22, тревога была объявлена в 07.25. На пульт 103 вызов поступил в 07.43.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники аэропорта - Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения, Служба авиационной безопасности и медицинская служба. Сразу же начались мероприятия по эвакуации пассажиров. Пострадавших перевозили в медицинский пункт аэропорта, где им оказывалась экстренная медицинская помощь. На место прибыло 16 бригад скорой и неотложной помощи Алматинской области и 35 бригад Алматы, которые доставляли раненых в клиники города и области.

В терминале аэропорта оперативно развернули штаб, где представители администрации Международного аэропорта Алматы, городского ДЧС, акимата города, медицинских ведомств дали два брифинга для представителей СМИ. Также в терминале был развернут пункт медицинской и психологической помощи родственникам погибших и пострадавших в авиакатастрофе пассажиров.

На 16.00 местного времени число погибших составило 12 человек .

В связи с ЧП Международный аэропорт Алматы не вводил никаких ограничений на полеты, все рейсы выполнялись в штатном режиме со второй взлетно-посадочной полосы, уточнили в пресс-службе.

Между тем в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК проинформировал, что в спасательной операции задействовано 984 человека, 72 единицы техники и 33 бригады скорой медицинской помощи: ДЧС Алматы и Алматинской области (60 сотрудников и 16 единиц техники), Республиканский оперативно-спасательный отряд КЧС (24 работников, 4 кинологических расчёта и 4 единицы техники), ДП Алматы (470 сотрудников полиции и 40 единиц техники), Нацгвардии (420 человек и 10 единиц техники), Служба спасения акимата Алматы (10 работников и 2 единицы техники).

На базе ситуационного Центра Комитета по чрезвычайным ситуациям создан республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС и координации действий взаимодействующих экстренных и заинтересованных служб гражданской защиты. Начальник штаба - заместитель председателя КЧС полковник Нурмагамбетов. На территориальном уровне оперативные штабы были созданы в ДЧС городов Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей и 2 штаба в международных аэропортах Нур-Султана и Алматы.

Организована работа телефонов горячей линии для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в Ситуационном центре КЧС, городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Костанайской областей. На номер горячей линии поступило 917 звонков и оказана экстренная психологическая помощь 30 родственникам пострадавших. На телефоны горячей линии поступили звонки из посольства и представительства Нидерланд, США, Филиппин, Финляндии, России, Словакии и Германии, отметили в КЧС.

Кроме того, в аэропорту Нур-Султана организована работа по оказанию экстренной психологической помощи родственникам пострадавших, в данной работе задействовано 23 психолога.

Для пострадавших при крушении самолета КЧС организована работа по сдаче крови личным составом ДЧС Нур-Султана и Алматы.

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