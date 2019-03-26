Конфликт двух школьников в Актобе закончился ножевым ранением одного из них

Актобе. 14 декабря. Kazakhstan Today - Актюбинский школьник ударил сверстника ножом в область сердца, последний чудом остался жив, передает Kazakhstan Today.





10-классники из интерната для одаренных детей в Актобе не нашли слов, чтобы решить конфликт, и один ударил другого ножом в область сердца. Рана была достаточно глубокой - 5-6 сантиметров, поэтому прогнозы врачей изначально были неутешительными, сообщает Первый канал "Евразия"





Рана в пределах подкожной клетчатки. Вглубь не проникало. Соответственно, повреждение легких и сердца не было выявлено. Рана прошла косо, снизу вверх, поэтому это его и спасло, что не прямо пошла", - прокомментировал заместитель главного врача областной детской больницы Сагидулла Досмагамбетов.





Как отмечает телеканал, конфликт подростков начался с того, что один из них уронил коробку, второй его обозвал. В итоге все закончилось поножовщиной.





Вот вы говорите, что тот ударил ножом, но был ли там нож или нет, мы не знаем. Этот пострадавший ученик пошел домой. Оттуда родители отвезли в больницу, поэтому мы утверждать не можем", - говорит директор областной специализированной школы-интерната для одаренных детей Гульнар Тажигалиева.





Как показывает анализ, молодежь стала часто использовать ножи. Общество, родители не обращают на это внимание. Предлагаем выработать для старших классов, студентов средних специальных и высших заведений правила поведения среди сверстников. И прямо предусмотреть, что ношение холодного оружия, ножей и кастетов является проявлением слабости", - предложил руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.





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