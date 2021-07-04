АЛМАТЫ. 3 ИЮЛЯ - Крупный пожар на складах в Алматы тушили с помощью авиации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 июля, в 04.44, в ДЧС поступило сообщение о горении складов в Жетысуском районе, шоссе Северное кольцо, 87-Г. Силы и средства выехали по повышенному рангу.

По прибытии через 5 минут, обнаружено горение открытым пламенем складов с товарно-материальными ценностями. Создалась угроза перехода огня на соседние склады", - сообщили в ДЧС Алматы.

По данным ведомства, незамедлительно были поданы пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты. Развернут штаб, создано 4 боевых участка. Задействованы все имеющиеся источники водоснабжения, обеспечена бесперебойная подача воды. Для тушения пожара привлечена авиация.

В ликвидации пожара задействовано 84 сотрудника и 24 единицы техники, а также службы взаимодействия города. Принятыми мерами, в 07.44 пожар локализован. В 08.19 пожар ликвидирован. Принятыми мерами, отстояли от огня 4 расположенных рядом склада с товарно-материальными ценностями", - проинформировали в ДЧС

Сообщается, что в управлении в кризисных ситуациях ДЧС с самого начала пожар отслеживали в онлайн-режиме посредством камер видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу.

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