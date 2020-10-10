Крупный пожар произошел на складе в Алматы

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Крупный пожар произошел на складе по покраске металлических изделий в Жетысуском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

9 октября, в 17.16, пожарные расчеты выехали на сообщение о пожаре в Жетысуский район, улица Ангарская, 133/А. По прибытии, через 7 минут, обстановка сложилась следующая - открытым пламенем горел отдельно стоящий склад (одноэтажный)", - сообщает пресс-служба департамента по ЧС Алматы.

Уточняется, что склад полностью металлический, здание обесточено. Угрозы распространения огня нет.

Силы и средства работали повышенному рангу вызова, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, поданы пожарные стволы. Принятыми мерами за 22 минуты пожар ликвидирован полностью в 17.45", - уточнили в ДЧС, добавив, что площадь горения составила 200 квадратных метров.

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