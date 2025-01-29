Крупный пожар произошел в административном здании в Алматы  

Фото: скриншот из видео ДЧС

Рассказать друзьям

Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 27 января в 22.01 силы ДЧС были направлены по повышенному рангу вызова на ликвидацию пожара в административном здании в Алмалинском районе.





Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы, на улице Ауэзова загорелась кровля и мансарда двухэтажного административного здания.





На месте пожара была развернута пожарная автолестница АЛ-37, с которой введены лафетные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. С соблюдением ТБ на крыше силами ДЧС проводилось вскрытие конструкций кровли, разборка и проливка, тепловизором проверялось на скрытое горение", - проинформировали в ДЧС.





В 22.33 пожар был локализован, в 23.57 - ликвидирован. Пострадавших нет.





Площадь пожара составила 220 квадратных метров.





Для выяснения причины пожара на месте работают сотрудники исследовательской испытательной пожарной лаборатории и отдела дознания", - уточнили в ДЧС.



