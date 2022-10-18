Крупный пожар тушат в Аксайском ущелье под Алматы

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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 17 октября около 10.00 в Аксайском ущелье под Алматы разгорелся огонь.
Видео с места пожара опубликованы в соцсетях.
По информации ДЧС Алматинской области, около 10.00 на пульт дежурной части поступило сообщение о загорании вблизи дачного поселка Коклайсай Райымбекского сельского округа.
На место направлены 12 сотрудников и три единицы спецтехники ДЧС, 20 работников и четыре единицы спецтехники Иле-Алатауского национального природного парка.
В 10.39 было установлено, что произошло загорание травы на склоне горы ориентировочно на площади 10 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в пресс-службе ведомства.