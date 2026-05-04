03.05.2026, 20:01 17011
Лесной пожар в ВКО тушат с помощью авиации
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В урочище Аюда Бухтарминского водохранилища на территории Приморского лесничества тушат лесной пожар. По данным МЧС, загорелась трава, кустарники и деревья в лесной зоне.
Для ликвидации возгорания направлен борт авиации МЧС.
На месте работают сотрудники лесного хозяйства, также задействованы силы ДЧС ВКО.
Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространение огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле", - сообщили в ведомстве.
Воздушное судно "Казавиаспас" МЧС произвело 7 сбросов 21 тонны воды.
Напомним, в минувшем году пожар охватил около 120 гектаров в нацпарке "Алтын-Эмель". Всего в минувшем году произошло свыше 260 лесных пожаров. Один из самых сильных - пожар в резервате "Акжайык" - удалось потушить лишь через 10 дней
По предварительным данным, огонь охватил площадь в 1510 гектаров.
новости по теме
03.05.2026, 20:27 14861
Весь аэропорт на субботнике: воздушную гавань Алматы затопило после дождя
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Алматы. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Алматы из-за сильного ливня затопило зону паспортного контроля.
Кадры потопы опубликовали в соцсетях очевидцы.
Весь аэропорт на субботнике. Убирают после дождя", - рассказывают на видео свидетели произошедшего.
По их словам, работа аэропорта парализована.
На кадрах видно, что вода льется с потолка мощным потоком.
Въезд и выезд перекрыты, пассажиров не выпускают и не впускают. Все рейсы задержаны. Сроки восстановления пока неизвестны", - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи иронизируют, что недавно алматинский аэропорт был признан одним из лучших в мире.
Интересно, лучшим в каком критерии: потоп, дырявая крыша или "построили на деньги, которые не успели yкpacть", - пишут комментаторы.
Некоторые из них напомнили, что потоп в терминале происходит не первый раз.
Напомним, в июне прошлого года аэропорт Атырау затопило после сильного ливня. Годом ранее из-за поврежденного во время ремонта водопровода затопило аэропорт в Астане.
30.04.2026, 16:45 147526
В МВД заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажке Астаны
Сейчас по делу назначен ряд экспертиз
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили об отсутствии подозреваемых по делу о пожаре в многоэтажном доме Астаны, где погибли трое детей, передает корреспондент агентства.
Никто не признан подозреваемым, ведется расследование", - сообщил вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах сената.
Он уточнил, что расследование по статье 292 (Нарушение правил пожарной безопасности) ведет МЧС.
С учетом того, что погибли малолетние дети, МВД со своей стороны также проводит расследование. Сейчас совместно с МЧС назначен ряд экспертиз. Давайте дождемся результатов. Однозначно вопрос о привлечении виновных лиц будет поставлен", - заявил вице-министр.
Также он прокомментировал ход расследования крупного ДТП с ZEEKR на проспекте Аль-Фараби в Алматы.
Мы планируем в ближайшие две недели уже объявить об окончании. Потому что завершаются необходимые следственные действия и расследование подходит к концу. О результатах мы вам дополнительно сообщим", - добавил Санжар Адилов.
Напомним, страшное ДТП произошло 21 марта на проспекте Аль-Фараби. Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте.
После случившегося ряд руководителей полиции города был снят с должностей. В Алматы усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок.
Еще одна трагедия произошла в Астане в середине апреля - трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
28.04.2026, 18:37 262866
На месторождении "Озенмунайгаза" прорвало магистральный водовод
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На одном из объектов нефтегазодобывающего управления № 4, входящего в состав АО "Озенмунайгаз", произошел прорыв на магистральной системе закачки воды, сообщили в компании.
Около 15.15 в районе выхода насосной станции НСМ-4 было зафиксировано снижение давления морской воды. На расстоянии 3,8 км от НСМ-4 (вблизи поворота ГУ-38) произошел прорыв верхней части стального трубопровода диаметром 1020 мм, сопровождавшийся выбросом воды", - прокомментировали в компании.
Также сообщается, что прибывшие на место специалисты в кратчайшие сроки переключили подачу воды на резервную линию. Были задействованы аварийные бригады и специализированная техника, организованы и проведены ремонтные работы.
В трубопроводе находилась чистая морская вода, в связи с чем ущерб окружающей среде не нанесен", - отметили в компании.
В "Озенмунайгазе" заверили, что сейчас система функционирует в штатном режиме.
28.04.2026, 12:25 275586
Опасный инцидент с фейерверком произошел в парке Ганди в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцетях, threads/zhaansiik
Рассказать друзьям
Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция проверяет инцидент, произошедший 27 апреля при запуске фейерверка в парке Ганди. По данным очевидцев, во время запуска салюта пиротехнические заряды начали разлетаться в разные стороны среди находившихся в парке людей.
Подробности произошедшего рассказала пользователь Threads.
Сегодня вечером (21.30) мы с мужем были на пробежке в Парке Ганди. Уже собирались уходить от памятника после фото, как навстречу нам шли гости из кафе "Динара" с коробками салюта. Через несколько минут они начали запускать фейерверк прямо в парке. Но что-то пошло не так - коробка, похоже, перевернулась, и снаряды начали разлетаться в разные стороны, буквально обстреливая людей вокруг. Это было очень опасно. В парке в тот момент находились семьи, дети, люди просто отдыхали никто не ожидал такого", - отметила автор поста.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что по факту запуска пиротехнических изделий в общественном месте управлением полиции Алмалинского района проводится проверка.
В настоящее время устанавливаются участники инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки их действиям будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.
В департаменте призвали граждан в случае выявления подобных нарушений своевременно обращаться в полицию.
Ранее эксперты призвали ограничить использование пиротехники в жилых массивах. По словам специалистов, запуск фейерверков оказывает негативное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, а также на флору и фауну. При сгорании пиротехники в атмосферу выделяются углекислый газ, угарный газ, твердые частицы и соединения тяжелых металлов, которые ухудшают качество воздуха и могут провоцировать заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Экологический аспект проблемы особенно остро стоит в Алматы, где уже фиксируются устойчивые проблемы с качеством воздуха. В этих условиях дополнительная нагрузка от запусков фейерверков усиливает загрязнение атмосферы. В южной столице предлагают принять дополнительные ограничения и усилить контроль за использованием фейерверков.
Кроме того, пиротехника становится причиной пожаров, ожогов и травм, а также представляет опасность для животных, реагирующих на шум и яркие вспышки. Стоит отметить, что ежегодно в период новогодних праздников фиксируются случаи травмирования людей при использовании пиротехнических изделий, в том числе из-за несоблюдения правил безопасности. Дополнительным фактором риска остается продажа некачественной или несертифицированной пиротехники, которая может представлять повышенную опасность при использовании.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему использования фейерверков. Его результаты показали, что подавляющее большинство респондентов (62,75%) считают необходимым запретить использование фейерверков, 15,69% - считают необходимым разрешить их использование в специально отведенных местах, 15,69% - ответили, что ограничения на использование фейерверков не нужны, 5,88% - все равно.
27.04.2026, 10:19 333471
В Карагандинской области штормовой ветер сорвал кровли жилых домов
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидируют последствия сильного ветра, ставшего причиной повреждения ряда социальных объектов и жилых зданий. Жертв и пострадавших нет, сообщили в областном акимате.
По информации местных властей, в областном центре зафиксированы частичные срывы кровель трех жилых домов, в одном из дворов упавшее дерево повредило автомобиль. В городе Абае порывами ветра повреждены крыши двух пятиэтажных жилых домов. Также пострадало здание школы в Осакаровском районе.
В Каркаралинске зафиксирован срыв кровли двухэтажного жилого дома, а на территории действующей котельной № 2 произошло обрушение неэксплуатируемой металлической дымовой трубы.
В акимате уточнили, что на всех участках уже начаты восстановительные работы. Специально созданные комиссии проводят обследование объектов для определения объема ущерба. Коммунальные службы региона также занимаются расчисткой дорог от поваленных деревьев.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение для региона. Согласно данным РГП "Казгидромет", 26 и 27 апреля в Карагандинской области порывы ветра достигали 23-25 метров в секунду.
26.04.2026, 20:12 352661
Водитель грузовика погиб в Алматы из-за отказавших тормозов
Фото: Zakon.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель большегруза погиб в Алматы. Как сообщили в департаменте полиции города, авария произошла в Медеуском районе в 09.50.
Водитель грузового автомобиля марки Howo, следуя по улице Нурмагамбетова в западном направлении, по предварительным данным, в связи с неисправностью тормозной системы допустил наезд на металлическое ограждение и три плодовых дерева, после чего машина опрокинулась", - рассказали в департаменте.
Водителя извлекли из искореженного кузова спасатели. От полученных травм он скончался на месте.
По данному факту управлением дознания департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.
Напомним, вчера на горном склоне близ Кольсайских озер сорвался и покатился вниз туристический микроавтобус. В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
25.04.2026, 18:15 387496
Туристический микроавтобус сорвался со склона вблизи Кольсайских озер
В момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших
Рассказать друзьям
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажирский микроавтобус самопроизвольно скатился вниз по склону в Алматинской области в районе Кольсайских озер.
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, инцидент произошел 25 апреля в горной местности. По предварительным данным, микроавтобус покатился с парковочной зоны без водителя.
Видео с место происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
По их словам, в момент происшествия в салоне никого не было, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. В полиции подтвердили, что в результате случившегося никто не пострадал.
Причины произошедшего устанавливаются.
24.04.2026, 17:34 404711
В Алматы ученица пришла в школу с топором: начато досудебное расследование
По версии полиции, девочка действовала под влиянием указаний, полученных через социальные сети
Рассказать друзьям
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицией начато досудебное расследование после того, как ученица пришла в школу с топором, сообщает пресс-служба департамента полиции.
Установлено, что несовершеннолетняя, действуя под влиянием указаний, полученных через социальные сети, планировала совершение противоправных действий (...) Противоправное деяние было пресечено и не допущено. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе лица, причастные к возможному вовлечению подростка в противоправную деятельность. В отношении законных представителей несовершеннолетней начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию", - заявили в полиции.
В ведомстве также подчеркнули важность контроля со стороны родителей за поведением детей.
Напомним, в феврале ученик пришел в школу с топором в Кульсары. Тогда в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения. Позже стало известно, что директора школы уволили.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.05.2026, 11:21Выпускники школ Усть-Каменогорска высадили почти 2,5 тысячи саженцев 03.05.2026, 10:1433066Страны ОПЕК+ договорились увеличить объем добычи нефти 03.05.2026, 20:0116376Лесной пожар в ВКО тушат с помощью авиации 03.05.2026, 20:2714226Весь аэропорт на субботнике: воздушную гавань Алматы затопило после дождя 03.05.2026, 10:3513411Трамп анонсировал новую сделку с Ираном 28.04.2026, 20:09862221Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 28.04.2026, 17:22499651Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области 28.04.2026, 14:30467881Сбои в перевыпуске удостоверения онлайн: в Минцифры назвали причину 28.04.2026, 13:01403426Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане 27.04.2026, 16:04388216От ветропарков до нефтехимии: в Казахстане стартовали 33 крупных инвестпроекта 28.04.2026, 20:09862221Демонтируют ли развлекательный комплекс среди кладбищ: акимат рассматривает вопрос 09.04.2026, 13:59500421ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе 28.04.2026, 17:22499651Аудит выявил нарушения на сотни миллионов при строительстве школ в Акмолинской области 23.04.2026, 18:06484486Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд 24.04.2026, 18:20482656Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?