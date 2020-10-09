Младенец, его мать и бабушка погибли в результате пожара в Караганде

Караганда. 8 октября. Kazakhstan Today - Младенец, его мать и бабушка погибли в результате пожара в одной из многоэтажек в Караганде, передает Kazakhstan Today.

В многоэтажке в центре города вспыхнул пожар. Пенсионерку, ее внучку и грудничка, которому не было даже месяца, спасти не удалось, сообщает телеканал КТК

Людей эвакуировали, в двери стучали, кто в чем мог выбегал. У многих двери открытые остались. Бабушку я только вчера видел вечером. Дома холодно. У всех обогреватели, маленькие дети. Вот из-за этого пожар и пошел", - говорит очевидец Ербол Темирбеков.

Пожарные предполагают, что от обогревателя могли загореться шторы либо вещи, лежавшие рядом. Cпасателей вызвали, когда дым окутал весь подъезд. Из дома эвакуировали 18 человек. Многих на улицу пришлось выводить в спасательных колпаках. Погибшая семья жила на девятом этаже. Их двухкомнатная квартира сгорела полностью. Пенсионерку, внучку и новорожденную правнучку нашли обгоревшими. Отчего они погибли и почему их не удалось спасти, теперь будут выяснять следователи. На месте трагедии сегодня побывало все областное начальство.

Сложность заключалась в том, что это девятый этаж. Соответственно, продукты горения распространялись вверх. И не сразу соседи обнаружили пожар. Если бы пожар произошел на нижележащих этажах, соответственно, гораздо быстрее был бы ликвидирован пожар", - сказал начальник управления по ЧС Караганды Нурлан Бекбосынов.

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