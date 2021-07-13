Мужчина и его беременная жена погибли в ДТП в Алматинской области

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Как сообщает паблик kaskelenkz, водитель Аvensis гражданин Е. 1997 года рождения, и пассажирка гражданка А. 1994 года рождения скончались на месте. Женщина была на третьем месяце беременности. Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК, виновник аварии водворен в ИВС Каскелена.
Однако после двух дней каким-то образом он оказался на свободе", - сообщает kaskelenkz.
Родственники погибших просят откликнуться очевидцев аварии.
При этом в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что виновник ДТП находится под следствием, его не отпускали.
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