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Мужчина и его беременная жена погибли в ДТП в Алматинской области

12.07.2021 7264
Мужчина и его беременная жена погибли в ДТП в Алматинской области
Фото: ceur.ru
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ИЮЛЯ - Около 01.00 6 июля по верхней Каскеленской трассе, напротив ресторана ХАММА ПАРК было совершено ДТП. Водитель автомашины Lang Cruiser 100 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Тoyota Аvensis, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает паблик kaskelenkz, водитель Аvensis гражданин Е. 1997 года рождения, и пассажирка гражданка А. 1994 года рождения скончались на месте. Женщина была на третьем месяце беременности. Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК, виновник аварии водворен в ИВС Каскелена. 
 

Однако после двух дней каким-то образом он оказался на свободе", - сообщает kaskelenkz.

 
Родственники погибших просят откликнуться очевидцев аварии. 
 
При этом в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что виновник ДТП находится под следствием, его не отпускали.
 
 

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