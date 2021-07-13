Мужчина и его беременная жена погибли в ДТП в Алматинской области

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ТАЛДЫКОРГАН. 12 ИЮЛЯ - Около 01.00 6 июля по верхней Каскеленской трассе, напротив ресторана ХАММА ПАРК было совершено ДТП. Водитель автомашины Lang Cruiser 100 выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной Тoyota Аvensis, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает паблик kaskelenkz, водитель Аvensis гражданин Е. 1997 года рождения, и пассажирка гражданка А. 1994 года рождения скончались на месте. Женщина была на третьем месяце беременности. Возбуждено уголовное дело по статье 345 части 4 УК РК, виновник аварии водворен в ИВС Каскелена.

Однако после двух дней каким-то образом он оказался на свободе", - сообщает kaskelenkz.

Родственники погибших просят откликнуться очевидцев аварии.

При этом в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что виновник ДТП находится под следствием, его не отпускали.

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