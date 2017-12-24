На АНПЗ снова горела установка первичной переработки нефти

Атырау. 23 декабря. Kazakhstan Today - Второй за месяц пожар произошел на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), передает Kazakhstan Today.

"23 декабря в 05.08 в ДЧС поступило сообщение о пожаре на установке ЭЛОУ-АВТ-3 Атырауского нефтеперерабатывающего завода", - пишет региональное издание " Ак Жайык ".

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. В 05.20 пожар был локализован, а ещё через 10 минут ликвидирован.

Напомним, 11 декабря на АНПЗ также произошел пожар, горела установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-3. Информация о пожаре поступила в 10.10, возгорание было потушено в 10.30. Площадь горения составила 10 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

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