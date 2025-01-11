10.01.2025, 17:55 13671
На Атырауском НПЗ произошел разлив бензина
Фото: КазМунайГаз
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Атырау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошел разлив бензина, сообщает пресс-служба предприятия.
Был обнаружен пропуск на линии перекачки компонентов товарного автобензина в резервуарном парке № 33. Ответственными службами были приняты меры по отключению трубопровода от резервуара. В настоящий момент ответственные сотрудники завода задействованы в устранении последствий инцидента", - проинформировали на заводе.
Подчеркивается, что произошедшее не повлияет на объем отгрузки нефтепродукта.
Завод работает в штатном режиме", - заверили в пресс-службе.
Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.
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10.01.2025, 16:49 15376
Около 12 тысяч книг повреждены при пожаре в научной библиотеке в Акмолинской области
Ущерб превысил 3,4 млн тенге
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Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области при пожаре научной библиотеки имени М.Жумабаева повреждены около 12 тысяч книг, ущерб превысил 3,4 млн тенге, сообщили в управлении культуры региона.
9 января произошло задымление и возгорание книжного фонда на площади 10 квадратных метров на первом этаже Акмолинской областной универсальной научной библиотеки имени М.Жумабаева.
Задымление обнаружил работник библиотеки в 07.30 и вызвал пожарных.
Прибывшие на место спасатели локализовали и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Пожаром повреждено 11 864 экземпляра книг, ущерб составил 3499,8 тыс.тенге", - рассказали в управлении культуры.
В ведомстве отметили, что в 2023-2024 годах в Акмолинской областной универсальной научной библиотеке имени М.Жумабаева проведен капитальный ремонт. В 2023 году было выделено 326676,6 тыс. тенге, в 2024 году - 96176,8 тыс. тенге.
На ремонт помещения выделение бюджетных средств не требуется", - добавили в пресс-службе.
10.01.2025, 13:48 18551
Двадцать пять рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Алаколе
Фото: МЧС РК
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Талдыкорган. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели эвакуировали на берег 25 рыбаков на озере Алаколь, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным ведомства, от берега откололась льдина, на которой находились 25 рыбаков.
На помощь пришли спасатели на лодках, которые доставили людей на берег. Медицинская помощь спасенным не понадобилась", - рассказали в МЧС.
09.01.2025, 15:03 41456
Два ребенка погибли при пожаре в квартире в Караганде
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Караганда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - При пожаре в двухквартирном жилом доме в Караганде погибли два малолетних ребенка, еще двое госпитализированы с отравлением угарным газом, сообщили в ДЧС Карагандинской области.
Минувшей ночью пожар возник в двухквартирном доме на улице Пришахтинская.
Произошло возгорание крыши, перекрытия и домашних вещей. Силами МЧС пожар был полностью ликвидирован на общей площади 50 квадратных метров", - рассказали в ДЧС.
Еще до прибытия спасателей два ребенка 2017 и 2015 годов рождения сумели выбраться самостоятельно. Их доставили в детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом отравление угарным газом.
Прибывшие на место происшествия пожарные спасли женщину 1964 года рождения, которая была госпитализирована в клинику имени Макажанова с отравлением угарным газом и ожогами. Также спасатели обнаружили тела двоих детей 2020 и 2022 годов рождения", - говорится в сообщении ДЧС.
По предварительной причине произошло короткое замыкание электрических проводов.
Возбуждено уголовное дело и назначены экспертизы.
Напомним, в начале декабря прошлого года двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области.
08.01.2025, 19:07 63606
В Уральске полицейский насмерть сбил пешехода
Виновника аварии уволили из органов внутренних дел
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 1 января в районе села Меловые горки произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Сообщается, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района, у которого не было разрешения на выезд за пределы района, сообщает Telegram-канал "Мой город".
В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт аварии и сообщили, что возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля.
Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, уточнили в полиции.
08.01.2025, 18:15 64471
В аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Air Astana
Фото: Depositphotos
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Актау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Актау из-за технической неисправности экстренно сел самолет Алматы - Анталья авиакомпании Air Astana, сообщает пресс-служба Air Astana.
8 января самолет Airbus A321, выполнявший рейс КС915 по направлению Алматы - Анталья, вылетел из аэропорта в 8.35 по местному времени. По технической причине самолет осуществил посадку в аэропорту Актау, выполненную в штатном режиме. Причиной стала неисправность предохранительного клапана топливной системы центрального бака", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что рейс перенесен на 9 января в 9.20 в связи с необходимостью доставки запасной части из Алматы. Кроме того, пассажирам предоставлено питание и проживание в гостинице.
Аналогичные меры принимаются и в отношении пассажиров в Анталье", - заверили в Air Astana.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
08.01.2025, 13:46 69701
Водители пассажирских автобусов объявили забастовку в Уральске
Фото: Мой Город
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водители нескольких автобусных маршрутов сегодня не вышли на работу в Уральске, сообщает "Мой город".
С утра 8 января водители маршрутных автобусов ТОО "Алый парус" не вышли на линию из-за проблем на предприятии. Они объявили забастовку, требуя от начальства решения многочисленных проблем. Работники не могут обратиться в больницы, так как отчислений по медицинской страховке не было почти полгода. Также им отказывают в выдаче кредитов из-за отсутствия отчислений в пенсионный фонд", - сообщает источник.
По словам работников, социальные и медицинские отчисления у них отсутствуют уже полгода.
Ребята болеют, вызывают "скорую", но их не принимают и не лечат без ОСМС. Не делают отчислений на пенсионку. Зарплату выплачивают, но опять с задержкой. В других компаниях получают до 10 числа, а мы после 20-го. Иногда выплачивают не сразу, по 70% или 50%. Нам говорят, "поймите ситуацию" и "не перечисляют с акимата". Прошло полгода, как это понять? У всех есть кредиты, семьи, потребности: оплачивать за квартиру, одеваться, покупать продукты. На Новый год некоторые компании своим сотрудникам дают подарки и авансы, а у нас такого нет", - рассказал механик ТОО "Алый парус" Нуржан Тулеов.
Получить отпускные для водителей автопарка тоже проблема.
Те, кто вышли в отпуск в марте прошлого года, до сих пор их не получили. Говорили, что отпускные будут выдавать по двум работникам, вот двум дали и все на этом. У нас до этого проходили собрания, но нам просто давали обещания и ничего больше", - отметил водитель маршрутного автобуса № 3 Нурбек Таженов.
С утра к работникам приехали представители ЖКХ и пригрозили штрафами за то, что они не вышли на линию.
По плану на линию должны ежедневно выезжать 20 автобусов, но с декабря выходит по 10-15. Опять же руководство объясняет это тем, что нет средств на ГСМ. Водители надеются на решение накопившихся проблем. Они говорят, что работать водителем за рулем по 12 часов - это адский труд. Водители, которые живут вдали от базы, встают в 4-5 утра", - пишет сайт.
Руководитель предприятия от комментариев отказался. На место забастовки приехал заместитель акима Уральска Азамат Халелов.
Автопарк обслуживает порядка 7 городских маршрутов. Все маршруты являются социально-значимыми, обслуживают пригород: Птицефабрику, Круглоозерное, Мичурино. Эти маршруты субсидируются государством. Будем решать проблемы, все упирается в один факт - компания не получает всех субсидий от государства, которые должны получать. Всем шести перевозчикам в год выплачиваем 2-5 миллиардов тенге. Доля субсидий ТОО "Алый парус" - 400 миллионов тенге в год. Ежемесячно 38-40 миллионов тенге. На сегодняшний день государство охватывает 70% субсидий от должного объема. Ежегодно поднимает объемы субсидий, думаю, эта проблема отрегулируется", - заявил Халелов.
Также он отметил, что не выход на линию является основанием для штрафа, но учитывая социальный характер вопроса, такие меры принимать не будут. Сфера уязвимая и требует много усилий и работы.
Сейчас договорились, что водители автобусов садятся в автобусы и выезжают на линии. Из-за срыва некоторые граждане не добрались до работы или опоздали, поэтому мы от руководства города приносим извинения. Задолженность по отчислениям у компании составляет примерно 60 миллионов тенге. Все маршруты города являются убыточными", - заключил замакима.
Напомним, в декабре прошлого года работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. В Минтруда работников "Казахмыса" призвали урегулировать трудовой спор в правовом поле, а корпорация "Казахмыс" предложила бастующим шахтерам в Сатпаеве два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года. Позже стороны пришли к соглашению.
07.01.2025, 15:07 90521
Крушение самолета близ Актау: Минтранас РК сделал заявление
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами черных ящиков, сообщает пресс-служба Минтранса РК.
По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных бортовых самописцев.
Ранее сообщалось, что Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей черных ящиков самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL).
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
07.01.2025, 11:08 88926
В Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей черных ящиков самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу близ Актау, сообщает ТАСС.
Об этом бразильскому порталу G1 сообщили источники в ведомстве.
Завершены извлечение, сбор и проверка данных из двух самописцев", - сообщает бразильский портал G1 со ссылкой на источники в ведомстве.
При этом, отметила газета O Globo, ведомство уже отправило соответствующую информацию властям Казахстана.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA).
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?