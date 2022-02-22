На популярном туристическом объекте в Актау произошел пожар

АТЫРАУ. 22 ФЕВРАЛЯ - Водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли после столкновения с фурой на трассе Уральск - Атырау, годовалый ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, ДТП произошло 21 февраля в 14.50 на 35-ом километре трассы Уральск - Атырау, пишет портал "Мой Город".
33-летний водитель "ВАЗ" с российскими номерами столкнулся с грузовым DAF FT XF 105. В результате водитель и 34-летний пассажир легковушки погибли на месте. Ребенок 2021 года рождения доставлен в больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.
По факту ДТП ведется следствие.
В пресс-службе управления здравоохранения региона сообщили, что у ребенка диагностирован перелом носовой кости со смещением. Общее состояние оценивается как средней тяжести.
Двое рабочих погибли, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома в Атырау
22.02.2022, 12:05 5491
АТЫРАУ. 22 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 21 февраля в Атырау, сорвавшись с крыши пятиэтажного дома, погибли двое рабочих, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во время ремонтных работ на крыше 5-этажного многоквартирного дома №7 в микрорайоне СМП-163 двое рабочих сорвались вниз и разбились насмерть, сообщает издание "АкЖайык".
По словам очевидцев, у них отсутствовали ремни безопасности.
В полиции рассказали, что погибшим 25 и 36 лет. Ведется следствие.
АКТОБЕ. 22 ФЕВРАЛЯ - При взрыве на СТО в Актобе погиб пожилой охранник, здание полностью разрушено, повреждены 11 автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инцидент произошел 22 февраля. В 4.11 по времени Нур-Султана на пульт дежурной службы поступило сообщение о загорании заправки «Альтаир» по улице Смагулова, 15. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные и спасатели города Актобе, информирует газета "Диапазон".
По приезде пожарные обнаружили, что на станции технического обслуживания «Альтаир» произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилось здание на площади 600 кв. м, без возгораний, повреждено 11 автомобилей, находящихся внутри и рядом с СТО. Предварительная причина взрыва газовоздушной смеси – утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля", - рассказали в ДЧС Актюбинской области.
На месте происшествия найдено тело 68-летнего охранника.
В Атырау девушка пыталась спрыгнуть с моста
21.02.2022, 20:51 26561
АТЫРАУ. 21 ФЕВРАЛЯ -23-летняя девушка пыталась спрыгнуть с моста в ночь на 21 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девушку на мосту в микрорайоне Атырау заметили сотрудники Центра оперативного управления, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Дежурный инспектор ЦОУ Гульмира Таздарбаева незамедлительно сообщила об этом ближайшему экипажу патрульной полиции "Батыс". Прибыв на место происшествия, Ерболат Магзомов спас 23-летнюю гражданку, которая собиралась прыгнуть с моста", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
В конце января в Мангистауской области мать пыталась покончить с собой при ребенке.
В Жамбылской области обнаружили авиационную бомбу
21.02.2022, 20:34 25306
Фото: Кадр с видео
ТАРАЗ. 21 ФЕВРАЛЯ - Житель Байзакского района сообщил в полицию о найденном в песках подозрительном предмете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские прибыли на место и обнаружили предмет, похожий на авиационный снаряд, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.
Сотрудники полиции вызвали на место саперов ДП, пожарных и спасателей. Прибывшие саперы, изучив снаряд, сообщили, что это 500 килограммовая 2,5 метровая авиационная бомба "ФАБ 500м-62" 1962 года выпуска, которая может детонировать на расстояние до 200 метров в любую минуту.
Бомбу погрузили на специальную военную технику для дальнейшего обезвреживания на полигоне.
Мужчину, сообщившего в полицию об опасной находке, представили на поощрение.
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - В США гражданку Казахстана застрелили в собственном автомобиле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
16 февраля текущего года в городе Сент-Пол штата Миннесота при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка Республики Казахстан. По информации, предоставленной местной полицией, наша соотечественница скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Консул Казахстана находится на связи с родными погибшей.
Полиция города сообщила в Twitter, что погибшей было 34 года.
Судебно-медицинский эксперт округа Рамси опознал женщину, которая была застрелена прошлой ночью в квартале 1000 на Пейн-авеню, как 34-летнюю Юлию Ли из Сент-Пола, штат Миннесота", - сообщили в полиции.
HOMICIDE INVESTIGATION
We’re investigating after a woman was shot and killed on the 1000 block of Payne Avenue tonight.
Напомним, последние годы Соединенные Штаты уверенно занимают первую строчку в мировом рейтинге полицейского насилия. Полицейский может стрелять на поражение в случае, если искренне ВЕРИТ, что его жизни угрожает опасность.
Похищенное имущество на сумму свыше 120 млн тенге изъяли полицейские у участников беспорядков
21.02.2022, 16:48 30211
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Полиция РК обнаружила и изъяла у участников январских беспорядков похищенное имущество, оцениваемое на сумму свыше 120 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В основном, это автомашины, бытовая техника, сотовые телефоны и ювелирные изделия", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.
Ранее сообщалось, что у двух задержанных в Алматы изъяли арсенал оружия и 5 тыс. патронов. Всего за время спецоперации изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов.
Генпрокуратура РК расследует 91 уголовное дело после январских беспорядков, осуждены 52 человека.
Январская трагедия: 18-летнего солдата сбросили с моста
21.02.2022, 16:07 30796
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Участники январских беспорядков сбросили с моста 18-летнего солдата в Атырауской области. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Елдос Килымжанов проинформировал, что преступники в Атырауской области заблокировали автомобильные трассы, перекрыв железные дороги, остановили движение трех пассажирских и 5 грузовых поездов.
Далее, они группами нападали на полицейских и солдат Национальной гвардии, совершали погромы и поджоги. Дошло до того, что 18-летнего безоружного солдата срочной службы сбросили с центрального моста", - сказал Килымжанов.
Он сообщил, что солдат чудом остался жив.
Замглавы Службы уголовного преследования Генпрокуратуры отметил, что Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению причин и деталей январских событий.
С каждым днем органы уголовного преследования выясняют более подробную картину произошедшего. На сегодня ясно видим, что изначально граждане шли на мирный митинг, затем инициативу перехватили криминальные и деструктивные силы, которые организовали погромы и беспорядки, совершали акты терроризма с целью захвата государственной власти", - сказал он.