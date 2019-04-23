На Шри-Ланке задержаны подозреваемые в организации терактов, количество погибших при взрывах достигло 215 человек

Шри-Ланка. 22 апреля. Kazakhstan Today - На Шри-Ланке полиция задержала 13 человек, подозреваемых в причастности к организации восьми взрывов, прогремевших в воскресенье в Коломбо и других городах, количество погибших достигло 215 человек, передает Kazakhstan Today.



Полиция задержала 13 человек, подозреваемых в причастности к организации серии взрывов на Шри-Ланке, обнаружен автомобиль, который, по версии следствия, использовался подозреваемыми для передвижения по столице страны Коломбо. Кроме того, полиция обнаружила укрытие подозреваемых, сообщила телекомпания "Аль-Джазира" со ссылкой на местные правоохранительные органы.



Среди погибших - граждане Бангладеш, Дании, Индии, Китая, Марокко, Пакистана, США и Японии, Нидерландов, Португалии и Турции, сообщил News 1ST со ссылкой на представителя Национальной больницы в Коломбо. Опознание тел продолжается. Ранее News 1ST сообщил, что власти опознали не менее пяти тел иностранных граждан, которые погибли при терактах. Еще 22 неопознанные жертвы, как полагают, тоже являются иностранцами. Жертвами взрывов в Пасхальное воскресенье на Шри-Ланке стали 200 человек. Среди погибших есть иностранцы. Ранения получили 450 человек.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства