На судне в Каспии произошел пожар

Актау. 14 февраля. Kazakhstan Today - На грузовом судне в Каспийской море произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

Грузовое судно следовало по маршруту из Азербайджана в порт Актау, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Как установлено, на грузовом судне "Туркестан" произошло возгорание обшивки выхлопной трубы левого главного двигателя. Судно находилось за пределами территориальных вод Республики Азербайджан в 30 милях от острова Чилов.

На борту был экипаж из 10 человек - четыре гражданина РК и шесть граждан РФ. Пострадавших нет.

Груз на судне отсутствовал.

Очаг возгорания потушен силами экипажа с применением стационарной системы углекислотного объёмного пожаротушения.

Из-за повреждений запуск главного двигателя невозможен. Судно было лишено хода. Критических разрушений, нарушений целостности корпуса, водотёчности нет. С помощью буксира "Яренга" грузовое судно было отбуксировано в азербайджанский порт Зира для производства расследования и ремонта. В настоящее время судно безопасно ошвартовано у причала", - говорится в сообщении.

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