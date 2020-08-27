На трассе в Туркестанской области перевернулся пассажирский автобус

ДП Туркестанской области

Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - На 649-м километре трассы Алматы - Ташкент - Термез в Туркестанской области, перевернулся пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.





26 августа, примерно в 06.30, в дежурную часть Тюлькубасского районного отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что на 649-м километре трассы Алматы - Ташкент - Термез, перевернулся пассажирский автобус", - сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

На место ДТП прибыли следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП, сотрудники батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области и сотрудники ДЧС области.

Полицейские и сотрудники ЧС помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку.





По данным ведомства, в результате ДТП 2 человека, водитель и пассажир, госпитализированы. Остальные 19 пассажиров, в том числе две беременные женщины, обратились за медицинской помощью в больницы Сайрамского, Тюлькубасского районов и Шымкента.





По предварительным данным, причиной аварии могли послужить плохие погодные условия. Пассажирский автобус, в котором находился 21 человек, направлялся в Сарыагашский район. По дороге водитель, не справившись с рулевым управлением, скатился на правый бок в кювет", - уточнили в полиции. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели департамента областной полиции.

Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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