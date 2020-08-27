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На трассе в Туркестанской области перевернулся пассажирский автобус

26.08.2020, 10:14 6319
На трассе в Туркестанской области перевернулся пассажирский автобус
ДП Туркестанской области
Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - На 649-м километре трассы Алматы - Ташкент - Термез в Туркестанской области, перевернулся пассажирский автобус, передает Kazakhstan Today.

26 августа, примерно в 06.30, в дежурную часть Тюлькубасского районного отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что на 649-м километре трассы Алматы - Ташкент - Термез, перевернулся пассажирский автобус", - сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.

 
На место ДТП прибыли следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП, сотрудники батальона патрульной полиции ДП Туркестанской области и сотрудники ДЧС области.
 
Полицейские и сотрудники ЧС помогли выбраться пассажирам из перевернутого автобуса, оказали им на месте психологическую и другую необходимую поддержку.

По данным ведомства, в результате ДТП 2 человека, водитель и пассажир, госпитализированы. Остальные 19 пассажиров, в том числе две беременные женщины, обратились за медицинской помощью в больницы Сайрамского, Тюлькубасского районов и Шымкента.

По предварительным данным, причиной аварии могли послужить плохие погодные условия. Пассажирский автобус, в котором находился 21 человек, направлялся в Сарыагашский район. По дороге водитель, не справившись с рулевым управлением, скатился на правый бок в кювет", - уточнили в полиции. В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели департамента областной полиции.

 
Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 

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