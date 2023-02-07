О компенсации пострадавшим от паводков казахстанцам рассказали в МЧС
Фото: МЧС РК
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев рассказал, кому и как будет выплачиваться компенсация за подтопления жилых домов из-за паводков.
Если дом будет подтоплен, то по заявлению будет рассмотрена заявка на компенсацию. В местном бюджете предусмотрены средства на случаи чрезвычайных ситуаций. Если средств местного бюджета будет недостаточно, то дополнительные средства будут выделены из республиканского бюджета", - рассказал вице-министр.
По его словам, для оценки ущерба будет создана специальная комиссия. Он также сообщил, что в регионах с высокой вероятностью подтопления организованы эвакуационные пункты, все территориальные подразделения южных гарнизонов приведены в повышенную готовность.
Согласно прогнозам Казгидромета, в связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и области Жетісу возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в МЧС.
Для отвода воды уложено порядка 13 тысяч мешкотар, задействовано более 400 сотрудников личного состава и 71 единица техники. Также в помощь Туркестанской области были направлены силы и средства Шымкентского гарнизона.
На данное время ситуация стабилизирована, было эвакуировано более 200 человек, из них 111 детей, которые были размещены у родственников. Сейчас они возвращаются в свои дома", - отметил вице-министр.
В МЧС напомнили гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищения арыков от мусора и льда.
Напомним, вчера спасатели предотвратили подтопления в пяти населенных пунктах на юге Казахстана. Общая протяженность проведенных за ночь водоотводных каналов составила 18 тысяч метров, откачанной воды вблизи населенных пунктов - более 16 тысяч кубометров.
Ранее в Туркестанской области из-за паводков затопило дома и улицы в четырех населенных пунктах. Эвакуированы более 200 человек. В регион с инспекцией приезжал министр по ЧС Юрий Ильин. По его словам, риски удалось минимизировать благодаря своевременной работе акиматов и подразделений по ЧС. Большая часть подтоплений уже ликвидирована.
Ранее глава МЧС заявлял, что большинство областей Казахстана не готово к паводковому сезону. В числе регионов с высокими рисками подтопления он назвал Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области и области Абай и Жетысу.