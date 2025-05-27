26.05.2025, 18:30 21186

Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании

На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб
Один из алматинских ТРЦ осматривают из-за сообщения о минировании
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы торгово-развлекательный центр Forum Almaty осматривают из-за сообщения о минировании, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В настоящее время проводится комиссионный осмотр здания ТРЦ в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании. На месте работают сотрудники полиции, саперы и представители экстренных служб. Просим граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По итогам проверки будут приняты предусмотренные меры", - заявили в ДП.


Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
 
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Теги:ТРЦАлматыминирование

новости по теме

26.05.2025, 20:01 18731

В Алматинской области легковушка выехала под поезд

ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля
В Алматинской области легковушка выехала под поезд
Фото: КТЖ
Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 26 мая в 12.57 на неохраняемом переезде участка Достык - Бесколь машинист применил экстренное торможение из-за внезапного выезда легкового автомобиля на пути, сообщает пресс-служба КТЖ.

Столкновения избежать не удалось. Жертв и пострадавших нет. Информация передана в ЛОП станции Достык. ДТП повлияло на график движения поездов", - говорится в сообщении.


За пять месяцев 2025 года фиксируется рост числа ДТП на железнодорожных переездах на 20%.

Напомним, 19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
 
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Теги:поездпереизбраниеДТП
26.05.2025, 17:10 22936

Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий в Алматинской области   

Четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии
Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий в Алматинской области
Фото: instagram_nursultan_tjd
Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на территории цеха по производству мучных изделий, расположенного в селе Жибек Жолы Карасайского района в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным происшествия региона.

Возгорание произошло в результате взрыва пылевоздушной смеси зерновых отходов, находившихся на первом этаже девятиэтажного здания второй элеваторной (...) Благодаря принятым мерам пожар был полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 1377 квадратных метров", - проинформировали в ДЧС.


Подчеркивается, что для установления причины произошедшего на место направлены сотрудники испытательной исследовательской пожарной лаборатории и отдела дознания ДЧС Алматинской области.


В ходе тушения силами ДЧС по лестничному маршу был спасен один взрослый человек. Также четверо пострадавших госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии Карасайской клинической многопрофильной центральной районной больницы", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом.
 
26.05.2025, 13:25 27336

Три человека погибли в результате лобового столкновения в ЗКО  

Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы
Уральск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельная авария унесла жизни трех человек в Западно-Казахстанской области.

Видео с места аварии было опубликовано в соцсетях.


В региональном департаменте полиции рассказали, что авария произошла 25 мая на 507-м километре трассы Самара - Шымкент. Водитель автомашины Toyota Camry 60 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Camry 40.

В результате ДТП пассажир автомашины Toyota Camry 60 и два пассажира Toyota Camry 40 скончались на месте происшествия. Еще три человека из второй машины, включая водителя, были госпитализированы", - рассказали в полиции.


Ранее шесть иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Костанайской области.
 
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Теги:ДТПЗКОЖертвыУральск
25.05.2025, 15:58 53636

Землетрясение ощутили в Жамбылской области

Землетрясение ощутили в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки силой 2 и 3 балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК 25 мая 2025 года в 15.08 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 километрах на юго-запад от Алматы", - говорится в сообщении МЧС.


Расчетная интенсивность подземных толчков составила 3 балла в селе Кулан и 2 балла в селе Мерке. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Утром 25 мая землетрясение почувствовали в Восточно-Казахстанской области.
 
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Теги:Землетрясение
25.05.2025, 10:05 60766

На востоке Казахстана ощутили подземные толчки

На востоке Казахстана ощутили подземные толчки
Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Восточно-Казахстанской области почувствовали землетрясение силой два балла, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК 25 мая 2025 года в 07.35 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 километрах на северо-восток от Алматы", - проинформировали в МЧС.


Расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла в Усть-Каменогорске и в селе Катон-Карагай.

В министерстве отметили, что сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в марте жители ВКО ощутили подземные толчки силой 2 балла.
 
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Теги:Землетрясение
23.05.2025, 16:44 98651

Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана

Ощутимость землетрясения составила 4 балла
Талдыкорган. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Талдыкоргана и других населенных пунктов области Жетысу ощутили подземные толчки, передает корреспондент агентства.

По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в 16.01 в 12 километрах к северу от Талдыкоргана.

Согласно информации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, ощутимость составила:

  • в Талдыкоргане - 4 балла;
  • в селе Балпык-Би - 4 балла;
  • в поселке Карабулак - 3 балла;
  • в городе Уштобе - 3 балла;
  • в городе Текели - 2 балла;
  • в селе Сарыозек - 2 балла.

Сведения по пострадавшим и разрушениям уточняются", - добавили в МЧС.

 
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Теги:ЗемлетрясениеЖетысуская область
23.05.2025, 12:38 104536

В Караганде жестоко избили пенсионера  

Нападавшие были нетрезвы и снимали происходящее на сотовый телефон
В Караганде жестоко избили пенсионера
Фото: Depositphotos
Караганда. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Караганды заявила о жестоком избиении пожилого отца.

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу.



По словам дочери, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове.

У пострадавшего диагностировано сотрясение мозга. А вся компания наблюдала избиение пенсионера с возгласами и снимали произошедшее на телефоны", - написала женщина.


Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в Талдыкоргане подросток избил 85-летнего старика.

Еще одно уголовное дело было возбуждено по факту нападения подростков на пенсионера в Темиртау. Несовершеннолетние проникли в дом 67-летнего мужчины, жестоко издевались над ним и снимали происходящее на видео.

В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.


Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о росте подростковой преступности.
 
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Теги:ИзбиениеПенсионерКараганда
23.05.2025, 11:56 91271

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматы  

По факту аварии ведется расследование
Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы автобус столкнулся с автомобилем, пострадали четыре человека.

Информация об аварии появилась в социальных сетях.


"На углу Рыскулова и Шемякина произошло серьезное ДТП с участием автобуса. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших. На месте работают спасатели и медики", - говорится в сообщении.

В ДП Алматы сообщили, что авария произошла 22 мая в 22.25.

Водитель автобуса, следуя по Рыскулова, при развороте в обратном направлении столкнулся с Audi, которая ехала в противоположную сторону. В результате ДТП водитель Audi и трое его пассажиров получили телесные травмы", - сообщили в полиции.


По факту аварии ведется расследование.

Ранее в Алматы автобус столкнулся с троллейбусом. За медицинской помощью обратились 13 человек.
 

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