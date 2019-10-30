Один из лучших солдат воинской части в Таразе найден мертвым

Тело 20-летнего парня обнаружили сослуживцы. Уроженец Актюбинской области Батырхан Булат повесился на собственном ремне на территории части, сообщает телеканал КТК.
Сейчас в воинской части идут проверки и следственные мероприятия. Командование исключает неуставные отношения. Погибший был одним из лучших, участвовал во всех мероприятиях. Его фото до сих пор висит на Доске почёта.
Всего через 2 месяца, в декабре, Батырхан Булат должен был закончить службу и вернуться домой. Накануне родственники увезли тело парня в Актюбинскую область.
"Сюда приезжал родной дядя. При нём было осмотрено его тело. Никаких видимых телесных повреждений не было обнаружено. Остальные обстоятельства и причины его смерти будут выяснены после проведения служебного расследования и доследственной проверки", - сообщил заместитель командующего региональным командованием "Онтустик" Ниязтай Алкешев.
Как сообщалось ранее, полковник Погранслужбы КНБ РК прикрыл собой солдата при разрыве осколочной гранаты.
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