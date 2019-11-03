Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Один погиб, четверо пострадали в массовой аварии на развязке в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Сначала на мосту столкнулись "Газель" и легковушка. Они стояли в левом ряду с работающими аварийными сигналами. В попутном направлении ехал КамАЗ. Его водитель пытался перестроиться, но, видимо, не успел сориентироваться. Мощный удар пришёлся в заднюю часть "Газели", сообщает телеканал КТК.
По инерции машины отбросило на несколько метров. Пассажир японской иномарки скончался на месте. Четыре человека, в том числе годовалый ребёнок, получили травмы.
Расследованием происшествия занимается полиция.
"Второй пациент также был доставлен бригадой скорой помощи. Он был осмотрен, оказана медпомощь и выставлен диагноз: сочетанная травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом рёбер и закрытый перелом лодыжки. В данный момент его состояние средней степени тяжести. Третий пациент также был доставлен скорой и осмотрен, переломов выявлено не было, был отпущен домой", - рассказал заведующий приемным отделением ГКБ №4 Алматы Канат Тауекелов.
Как сообщалось ранее, в Караганде в результате столкновения "Газели" и ВАЗа один человек погиб, пятеро госпитализированы.
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