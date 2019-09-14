Около 30 школьников попали в больницу после распыления газового баллончика в одной из школ Туркестанской области

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Туркестан. 13 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейскими проводится проверка по факту отравления школьников, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел сегодня в школе в Толебийском районе Туркестанской области.

Около 11. 40 на пульт 102 дежурной части Толебийского РОП поступило сообщение об отравлении учащихся одной из школ. По предварительным данным, ученица 10 класса принесла в школу предмет, похожий на газовый баллончик. Она распылила его в коридоре учебного заведения из любопытства. В результате около 30 школьников почувствовали недомогание, их доставили в больницу. Всем учащимся, обратившимся с жалобами на самочувствие, оказали медицинскую помощь. 8 из них положили в отделение под присмотром врачей, остальных опустили домой", - сообщили в областном департаменте полиции.

Школьница пояснила, что нашла предмет на улице и принесла в школу. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Толебийского РОП, начата проверка.

Как сообщалось ранее, отдел образования Костаная официально утвердил перечень предметов и веществ, запрещенных к проносу в организации образования . В список попали холодное и пневматическое оружие, газовые баллончики, а также предметы, которые их имитируют или могут быть использованы в их качестве. Вне закона в школах и колюще-режущие, метательные, ударно-дробящие предметы, пиротехника, наркотические и ядовитые вещества и даже неисправная фото- и видеоаппаратура.

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