Около 30% тления на мусорном полигоне в Алматинской области уже ликвидировано - Ильин

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин рассказал о ликвидации тления на мусорном полигоне в Алматинской области.

Он отметил, что работы продолжились сегодня, с 6 часов утра.

Пожарными автоцистернами и водовозами ведутся работы по проливке мест тления водой, спецтехникой - по засыпке глиной по периметру очага возгорания. Тушение затруднено тем, что рельеф местности представляет собой глубокий овраг. И тление отходов происходит в овраге, в том месте, где отсутствует уплотнение и трамбовка ", - объяснил Ильин.

По его словам, для тушения привлечены два вертолета с водосливными устройствами. За два дня работы вертолеты произвели более 240 сбросов, объемом более 300 кубометров воды.

Стремимся ликвидировать возгорание в максимально кратчайшие сроки. На данный момент ликвидировано ориентировочно 30% от общей площади тления, остается приблизительно 0,8 гектара", - уточнил замминистра.

Всего в ликвидации задействовано 2 вертолета Казавиаспас КЧС МВД и службы спасения Алматы, 53 техники и 91 человек местных исполнительных органов , ДЧС Алматы и Алматинской области и компании, обслуживающей полигон ТОО "KAZ Waste Conversion".

В настоящее время задымление на территории Алматы не наблюдается. Согласно информации управления охраны общественного здоровья, вблизи расположенных населенных пунктах и полигона проведен отбор проб воздуха. Согласно протоколам лабораторных исследований, отклонений от нормы нет. Предельно допустимых концентрации вредных веществ в воздухе не наблюдается", - сказал Ильин.

По его информации, полигон построен для складирования ТБО и является специальным сооружением, предназначенным для изоляции ТБО, гарантирующим санитарную эпидемиологическую безопасность для населения, а также охрану окружающей среды в регионе. Полигон сдан в эксплуатацию в декабре 1989 года. В 2011 году Горполигон был передан ТОО "Kaz Waste Conversion" по решению акима Карасайского района. Основным видом деятельности компании является оказание услуг по приему, переработке, утилизации твердых бытовых отходов и строительных отходов на полигоне. Общая площадь земельного участка составляет 206 гектаров. Ежедневный объем принимаемых ТБО составляет 7 500-10000 кубометров

Согласно критериям оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны, утвержденных совместным приказом министра внутренних дел РК и министра национальной экономики РК, полигоны твердо бытовых отходов не подразделяются по степени риска, тем самым не состоят на учете как подконтрольный объект и не проверяются в области пожарной безопасности", - пояснил Ильин.





Напомним, на мусорном полигоне в 7 километрах от села Айтей Карасайского района Алматинской области произошло возгорание твердых бытовых отходов. При этом в департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило около 50 звонков от населения в основном Бостандыкского и Медеуского районов о том, что в воздухе распространяется едкий запах гари.

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