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Отказали тормоза: в Алматинской области произошло ДТП с участием автобуса

06.04.2022, 17:19 13366
Фото: telegram/Zakon.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 6 АПРЕЛЯ - В Карасайском районе Алматинской области 6 апреля в 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

35-летний водитель автобуса ЛиАЗ на автодороге Алматы - Жандосова вследствие отказа тормозов допустил столкновение с девятью попутно следовавшими автомашинами (Toyota Camry, Nissan Patrol, Toyota Gracia, Kia Rio, Subaru Legacy, Toyota Carina, трактор и два Mercedes-Benz)", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
По данным полиции, несколько пассажиров и водитель автобуса доставлены в больницу Каскелена.
 
На месте ДТП работают сотрудники патрульной полиции и дознаватели. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

 

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В Кокшетау сняли с поезда больного сибирской язвой

07.04.2022, 20:13 2241
В Кокшетау сняли с поезда больного сибирской язвой
Фото: pixabay.com
КОКШЕТАУ. 7 АПРЕЛЯ - Заболевший сибирской язвой 26-летний житель Туркестанской области был снят 5 апреля вместе с женой с поезда в Кокшетау и помещен в центр инфекционных заболеваний (ЦИЗ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главного государственного санитарного врача Кокшетау Каната Искакова, у 26-летнего жителя Туркестанской области поднялась температура в поезде, когда он вместе с супругой ехал на отдых в санаторий Борового, сообщает 716.kz.
 

Как оказалось, ранее они со своим другом купили у родственницы мясо - конину. Сначала заболел друг, потом по контакту определили и этого мужчину. Так как инфекционное отделение находится у нас в Кокшетау, вчера его сразу из вагона госпитализировали в инфекционное отделение, состояние средней степени тяжести. Диагноз "сибирская язва" подтвержден. Кожная форма заболевания. Симптомы проявились у него одного. Но его жена также находится в больнице. По вагону определили контактных. Медслужба дала предписание о медицинском наблюдении", - пояснил Искаков.

 
В Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности. Об этом заявил во время правительственного часа 4 апреля председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев.
 

На столичной стройке загорелся башенный кран

07.04.2022, 20:01 2586
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В 16.19 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по адресу: проспект Турана, 40, где горела кабина башенного крана на уровне 12-го этажа на территории строящегося ЖК "Спорт сити", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожар ликвидировали в 16.42. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ДЧС столицы
 
В тушении пожара было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Нур-Султана.
 
 

Подозрительный случай сибирской язвы исследуют в Туркестанской области

07.04.2022, 15:50 5196
Подозрительный случай сибирской язвы исследуют в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - В Туркестанской области проводят клиническое лабораторное исследование подозрительного случая сибирской язвы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В прошлом году в области зарегистрировано 7 случаев сибирской язвы, а в апреле текущего года - подозрительный случай особо опасного инфекционного заболевания", - сообщает телеканал Otyrar.

 
По его данным, территория Туркестанской области входит в число зон повышенной опасности по заболеваемости сибирской язвы в Казахстане. 
 

В регионе 225 стационарных неблагополучных пунктов сибирской язвы и 392 очаговых скотомогильника. В области развито сельское хозяйство, имеется большое количество частных хозяйств и товариществ, занимающихся животноводством", - сообщает телеканал.

 

К сожалению, в нашем регионе нередки случаи непрививки скота от особо опасных болезней, раздачи мяса зараженных животных без осмотра ветеринарными врачами и их реализации. Поскольку источником инфекции являются больные животные, заболевание передается при убое или обработке шкур животных. Против болезни должны быть вакцинированы домашний скот и люди, его содержащие, особенно специалисты лабораторий и продавцы мяса на рынке, а также работники производства полуфабрикатов", - заявили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области.

 
Санврачи призывают жителей покупать мясо только в местах, где имеется специальное ветеринарное разрешение.
 
Напомним, вчера сообщалось, что в Северном Казахстане происходит падеж скота от неизвестной болезни.
 
Ранее от неизвестного заболевания начался падеж скота в нескольких районах Атырауской области. 

На днях председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев во время правительственного часа в мажилисе заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
 

Села Актюбинской области оказались отрезаны из-за паводка

07.04.2022, 14:52 6611
Села Актюбинской области оказались отрезаны из-за паводка
Фото: МЧС РК
АКТОБЕ. 7 АПРЕЛЯ - В некоторых районах Актюбинской области сохраняется угроза затопления населенных пунктов, а ряд сел оказались отрезаны паводком, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спасатели сооружают вдоль русел рек защитные дамбы и укладывают мешки с песком. По словам специалистов, такой большой воды в регионе не было последние пять лет. Все это время три крупных водохранилища не наполнялись даже наполовину, сообщает "Хабар 24"
 
В этом году Саздинское водохранилище практически полное, что особо радует местных аграриев. Водой искусственный водоем обеспечивает больше 70 пользователей, в том числе садоводческие коллективы и сельхозпроизводителей. Актюбинское водохранилище сейчас заполнено на 80%, Каргалинское - на 36%. И вода еще прибывает. 
 

Саздинское водохранилище за 4 дня 100% набирает, 7,5 куба. На сегодняшний день там идет большой спад, я думаю, 6 - 6,5 млн будет. И это будет норма. Актюбинское водохранилище - 206 млн кубов там набрали, сейчас попуск идет 300 кубов. Ночью немного больше приходило, а на сегодняшний час 1,5 млн приходит и уходит, баланс держим", - рассказал директор филиала РГП "Казводхоз" Мырзабай Нуртазин.

 
На контроле у спасателей сейчас северные районы области, где специалисты не исключают вероятности подтоплений. Чтобы защитить села, сооружаются защитные дамбы и укладываются мешки с песком. Поднятие уровня воды помимо Уила наблюдается в реках Орь и Иргиз.
 
Из-за размытых трасс все еще отрезаны от внешнего мира три населенных пункта в Уилском и Кобдинском районах. Что касается областного центра, то в Актобе подтоплены 9 дачных домов. 
 
В эвакуационных пунктах находятся 114 человек, в том числе 62 ребенка. В настоящее время ведутся работы по откачке и отводу талых вод с улиц и дворов. 
 
С начала паводка в регионе подтопило 119 дачных домов.
 
Отметим, что, по данным МЧС Казахстана, с начала паводкового периода в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях талыми водами подтоплено 185 жилых и 78 дачных домов, 2 социальных объекта. Эвакуировано 1165 человек, из них 676 размещены в пунктах временной эвакуации, 480 - у родственников, 9 вернулись домой.
 
Происходят переливы в Карагандинской области на 6 участках автодорог республиканского значения, в Карагандинской и Акмолинской областях - на 6 участках автодорог областного значения, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях - на 18 участках автодорог местного значения и в Актюбинской области - одного моста на участке автодороги местного значения.
 
Отмечается, что в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Карагандинской областях, Нур-Султане силами местных исполнительных органов и МЧС откачено 1368 тысяч кубометров талых вод. Уложено 68 112 мешков с инертными материалами. Также в Западно-Казахстанской области проведены ледорезные работы на реках на площади 250 кв. м.
 
По данным "Казгидромета", в ближайшие сутки на территориях Акмолинской, Актюбинской, ВКО, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей, СКО и в Нур-Султане ожидаются небольшие осадки в виде дождя, температура воздуха в дневное время составит от +6 до +20 градусов, в ночное время - от 0 до +10 градусов. В связи с чем ожидаются в бассейнах рек интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровня воды на реках.
 
По данным космического мониторинга, площадь покрытия снегом - менее 30%, большая часть снегазапаса наблюдается в центральной и северных регионах страны.
 

В столичном инклюзивном детсаду били и пинали воспитанников

07.04.2022, 11:27 10446
В столичном инклюзивном детсаду били и пинали воспитанников
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соцсетях и пабликах распространяется видео, на котором сотрудники столичного детского сада для детей с аутизмом грубо обращаются с воспитанниками: грубо хватают плачущего ребенка, раздают подзатыльники и даже пинки. Одного малыша дергают и бьют из-за того, что он не хочет одеваться, сообщает телеканал КТК.
 
Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
 
 
В этот детский сад приводят детей с задержкой развития или речи. Стоимость пребывания - 130 тысяч тенге в месяц, не считая оплаты за дополнительные занятия.
 

Мы забираем документы сейчас… Дети не могут разговаривать здесь в большинстве случаев. Не могли даже сообщить об этом нам. Ребенок приходил с ушибами, с синяками домой. Руководство и воспитатели сообщали, что дети между собой сами играют", - рассказала одна из родительниц.

 
Сейчас родители пишут в полицию. Тем временем воспитатели и няня продолжают работать с детьми. Владелец детского сада отказался предоставить информацию о сотрудниках.
 

Я хозяин этого помещения. Выйдите, пожалуйста. Я не буду никаким образом комментировать, я вам еще раз говорю", - заявил он корреспондентам.

 
В прокуратуру и полицию пишут также сотрудники Минобразования. 
 
Выяснилось, что владелец детсада не уведомил профильный орган об открытии. Поэтому о его существовании ни в акимате, ни тем более в министерстве попросту не знали.
 

Это же частный детский сад, относится к субъектам малого и среднего бизнеса. Поэтому обязательно должны предоставить уведомление об открытии данной организации. Но так как здесь администрация детского сада проигнорировала, получается, административные уже штрафы, наказания, соответственно, будут. Всего садик посещало 60 детей. После инцидента их количество явно уменьшится. В полиции начали досудебное расследование по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Виновным грозит штраф, исправительные работы или арест до 40 суток", - рассказала представитель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Майра Мелдебекова.

 
Комментарий детского омбудсмена Аружан Саин:
 
К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе, и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования. С учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми.
 
Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет.
 
Другой больной вопрос: контроль за деятельностью детских учреждений. Мною, как Уполномоченным по правам ребёнка, ещё в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребёнка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.
 
Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor.
 
По итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях. Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно - уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учёта сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата.
 
Но главная проблема здесь это то, что детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой.
 
Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления. И это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и т. д., а не только специализированные, упомянутые выше.
 
Ещё о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства, детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками.
 
Сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, счётного комитета, уполномоченного по правам ребёнка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды).
 
Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг.

Приложении к комментарию детского омбудсмена Аружан Саин:

По информации Комитета по правам детей МОН РК, директор инклюзивного детского сада "Сати" сама вызвала полицию после увиденного в социальной сети видео. С родителями проведена разъяснительная информационная работа. Вчера в детсад выехала мониторинговая группа. В настоящее время на воспитателя, подвергшего детей жестокому обращению, заведено уголовное дело.
 
Детский сад "Сати" является частным. Под детсад арендуется трёхэтажный жилой дом (коттедж). Работают в детском саду 12 человек, воспитанников - более 60, включая детей с особыми образовательными потребностями (ООП). По информации от управления образования Нур-Султана, данный детсад уведомление о начале деятельности не подавал, государственный заказ в нём не размещался. 
 
Департаментом по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) Нур-Султан Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК будет инициирована служебная записка министру образования и науки о проведении проверки в данном детском саду, так как он является субъектом малого предпринимательства и подпадает под мораторий.
 
До недавнего времени рычагов воздействия на частные детсады у госорганов не было. Однако с прошлого года введён новый вид госконтроля - государственная аттестация детских садов. Её итоги помогут улучшить качество работы дошкольных организаций.
 
Грубое отношение воспитателя к детям попало на видео в Карагандинской области.
 

В Павлодарской области в результате ДТП погибли три человека

07.04.2022, 11:26 10446
В Павлодарской области в результате ДТП погибли три человека
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 7 АПРЕЛЯ - В Павлодарской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, в том числе подросток 2008 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, 6 апреля в 16.45 на 1279-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, в 20 километрах от города Экибастуза, 32-летний водитель автомашины "Шевроле Кобальт", не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автомашины в кювет.
 

В результате ДТП пассажиры автомашины 1966, 1976 и 2008 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель и пассажир 1987 года рождения с травмами госпитализированы в больницу", - добавили в ведомстве.

 
В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
 

В аэропорту Шымкента эвакуировали людей из-за информации о заложенной бомбе

07.04.2022, 10:21 11531
В аэропорту Шымкента эвакуировали людей из-за информации о заложенной бомбе
Фото: vera.kz
ШЫМКЕНТ. 7 АПРЕЛЯ - Эвакуация людей началась в аэропорту Шымкента из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 апреля в два часа ночи поступило сообщение о якобы минировании. Все службы согласно схеме оповещения были информированы", - сообщает Otyrar.kz.


 
Полиция и городской департамент КНБ совместно со службами аэропорта провели специальные мероприятия. В терминале аэропорта проведена эвакуация людей.
 
Информация оказалась ложной.
 
В настоящее время аэропорт Шымкента работает в штатном режиме.

Напомним, сообщение о заложенной бомбе в аэропорту Шымкента также поступало в декабре прошлого года.

31 марта десятки сообщений о минировании поступили в полицию Казахстана.
 

В Талгаре на территории универсального рынка произошел пожар

07.04.2022, 10:18 12066
В Талгаре на территории универсального рынка произошел пожар
Фото: ДЧС Алматы
ТАЛГАР. 7 АПРЕЛЯ - В Талгаре на территории универсального рынка произошел пожар, проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 апреля 2022 года в 2 часа ночи в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в городе Талгаре Талгарского района, на улице Айтеке би, на территории универсального рынка произошло возгорание торговых точек (контейнерного типа) с товарами народного потребления. Незамедлительно на место вызова были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу вызова", - сообщили в ведомстве.

 
По данным ДЧС, пожар локализован в 03.51 и ликвидирован в 05.00 на предварительной площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. 
 

Не допущено распространения огня на всю территорию рынка (общая площадь универсального рынка составляет 8330 квадратных метров). Причина пожара устанавливается", - добавили в департаменте.

 
Для выяснения причины пожара на место направлена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области.
 

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