Отравление детей в Карагандинской области: Минтруда и соцзащиты начало проверку

Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК выехал в регион для проведения внеплановой проверки в центре оказания специальных социальных услуг

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Караганда. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов выехал в Карагандинскую область для проведения внеплановой проверки в центре оказания специальных социальных услуг для детей региона, - Председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК Толеген Оспанкулов выехал в Карагандинскую область для проведения внеплановой проверки в центре оказания специальных социальных услуг для детей региона, сообщает пресс-служба министерства.





В состав комиссии также включен главный государственный инспектор социальной защиты Карагандинской области.





В компетенцию государственных инспекторов социальной защиты входит осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью и предоставления специальных социальных услуг (дома для престарелых, лиц с инвалидностью, реабилитационные центры, центры дневного пребывания и т.д.).





Также государственные инспекторы социальной защиты в случае угрозы жизни и здоровью получателей специальных социальных услуг могут временно отстранить от работы социального работника.





Напомним, из центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области в больницу с признаками отравления были доставлены 10 детей. Один ребенок скончался, шестеро - в реанимации. По данным врачей, четыре пациента в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации интенсивной терапии.





Кроме того, уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на своей странице в Сети сообщила, что среди отравившихся детей есть и дети-сироты.



