Система Orphus

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе в Карагандинской области

28.11.2020 20008
Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе в Карагандинской области
Караганда. 28 ноября. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня около 12.15 на 10-м километре автодороги Караганды - Есенгельды, не доезжая поселка Новодолинский, 29-летний водитель автомашины "Мерседес-Бенц", двигаясь по направлению Шахтинска, допустил столкновение с автобусом 121-го маршрута под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП автобус опрокинулся в кювет. 
 
В результате ДПТ пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, которую с различными травмами доставили в Центральную больницу Шахтинска. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров.
 
данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая