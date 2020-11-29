Караганда. 28 ноября. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус опрокинулся в кювет на трассе в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня около 12.15 на 10-м километре автодороги Караганды - Есенгельды, не доезжая поселка Новодолинский, 29-летний водитель автомашины "Мерседес-Бенц", двигаясь по направлению Шахтинска, допустил столкновение с автобусом 121-го маршрута под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП автобус опрокинулся в кювет.

В результате ДПТ пострадала 65-летняя пассажирка автобуса, которую с различными травмами доставили в Центральную больницу Шахтинска. В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 40 пассажиров.

данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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