Пенсионерка из Каскелена ушла из дома после ссоры с родственниками и считалась без вести пропавшей

Талдыкорган. 26 октября. Kazakhstan Today - Полиция Алматинской области разыскала пожилую женщину, пропавшую без вести в середине августа в Карасайском районе, передает Kazakhstan Today.

С заявлением об исчезновении пенсионерки в полицию обратились ее родные, проживающие в Каскелене.

"Первоначальные поисковые мероприятия не дали желаемых результатов, в связи с чем к розыску 79-летней женщины подключились оперативники областной криминальной полиции. Местонахождение пропавшей без вести уже установлено. Как выяснилось, она последние два месяца находилась у своих знакомых в Южно-Казахстанской области. Свой уход из дома бабушка объяснила обычной ссорой с родственниками", - рассказали в пресс-службе ДВД области.

В полиции пояснили, что с 25 по 27 октября в Казахстане проводится республиканская отработка "Бродяга". За первый день отработки полицейские разыскали семерых без вести пропавших, троих уголовных преступников, числившихся в республиканском розыске, и раскрыли 15 ранее совершенных преступлений.

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