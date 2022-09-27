Площадь пожара в нацпарке "Бурабай" составила 300 квадратных метров

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КОКШЕТАУ. 25 СЕНТЯБРЯ - На горе Кокшетау на территории государственного национального природного парка "Бурабай" локализовали пожар на площади 300 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 11.13 пожар на горе Кокшетау на территории ГНПП "Бурабай" локализован. Предварительная площадь пожара 0,03 га (300 квадратных метров)", - сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
В тушении задействованы более 200 человек личного состава ДЧС Акмолинской области и 70 работников ГНПП "Бурабай".
Вертолетом АО "Казавиаспас" произведено 12 сбросов воды (36 тонн).
Угрозы распространения и пострадавших нет.
25 сентября утром на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что виден дым на горе Кокшетау на территории ГНПП "Бурабай" на высоте ориентировочно 800 метров.
По уточненным данным, произошло возгорание растительности. Площадь и причины устанавливаются.