Полиция отрабатывает две версии гибели ребенка в Атырау, в том числе умышленное убийство

Атырау. 23 мая. Kazakhstan Today - В Атырау выясняют причину смерти маленького мальчика, которого двое суток искали полицейские и волонтеры, передает Kazakhstan Today.

При этом сказать однозначно, что это несчастный случай, полицейские не берутся. Сейчас выясняется, почему крышка колодца была открыта. Стражи порядка возбудили уголовное дело.

Назначены необходимые экспертизы. Будем устанавливать причины смерти. Пока говорить, от чего умер ребенок, рано. О результатах сообщим дополнительно", - сказал заместитель начальника департамента полиции области Адильхан Байдосов.

По его информации, полицейские отрабатывают две версии. Одна из них - умышленное убийство.

Есть основание полагать. Тело находилось на самом дне колодца, под мусором и жидкостью. Как будто придавили специально. Второе - несчастный случай. Истинная же причина будет известна только после окончания всех экспертиз", - говорится в сюжете .

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