Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Пожар на алматинском СТО уничтожил пять автомобилей, огнеборцам удалось спасти лишь катер, сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, в 05.30 15 февраля на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит СТО на территории частного жилого дома по адресу: Жетысуский район, улица Омская, дом 125-А. Первые пожарные расчеты прибыли на место вызова уже в 05.38, передает Kazakhstan Today.

В ДЧС добавили, что от возгорания удалось спасти катер, а находящиеся внутри объекта пять автомобилей сгорели полностью. При тушении пожара из здания вынесли четыре газовых баллона.

Возгорание локализовано в 06.00 и ликвидировано 06.27. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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