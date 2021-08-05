Пожар на складах в Алматы потушен

Фото: ДЧС Алматы

АЛАМАТЫ. 4 АВГУСТА - Площадь пожара на складских помещениях в Алатауском районе составила 1000 квадратных метров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пожар складских помещений в Алатауском районе Алматы удалось локализовать меньше чем за час, в 10.50, а в 11.33 пожар был ликвидирован.

В ДЧС Алматы рассказали, что тушение осложнялось двойной кровлей, а именно: 1 слой выполнен из плоской битумной мастики, 2 слой - металлошифер по деревянной обрешетке. Пожарные производили вскрытие строительных конструкций при помощи аварийно-спасательных инструментов.

Принятыми мерами удалось отстоять товарно-материальные ценности, расположенные в складах и не допустить распространение огня на примыкающие склады", - отметили спасатели.

В тушении пожара задействовано 16 единиц техники, более 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших - нет.





Как сообщалось ранее, 4 августа, в 09.39, пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в Алатауском районе. По прибытии обнаружили горение складского помещения ангарного типа, создалась угроза распространения на соседние склады.

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