Пожар на склоне горы потушили в Алматы (ВИДЕО)

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы ликвидировали возгорание на склоне горы, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 15.15 в ДЧС Алматы поступило сообщение от жителя Бостандыкского района о том, что выше микрорайона Ерменсай, на западном склоне горы, горит сухая трава. Сводный отряд ДЧС направлен по заранее разработанному плану реагирования на природные пожары. В связи с ветреной погодой создавалась угроза распространения по склону в сторону дачных домов и яблоневого сада (20 гектаров). Силы и средства были задействованы на защиту дачного массива", - сообщили в пресс-службе ДЧС.

В 16.32 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 0,8 гектара.

Удалось отстоять дачные дома и яблоневый сад. В тушении было задействовано 39 человек личного состава и семь единиц техники. В данный момент угроза распространения огня снята", - уточнили в пресс-службе.





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