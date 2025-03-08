07.03.2025, 11:49 33966
Пожар произошел на скважине в Атырауской области
Возгорание произошло из-за выброса газа
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Атырау. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Выброс газа с последующим возгоранием произошел на скважине № 437 месторождения "Западная Прорва" в Атырауской области, сообщает пресс-служба компании АО "Эмбамунайгаз".
06.03.2025 года после перфорации при спуске насосно-компрессорной трубы (НКТ) произошло проявление газа, что привело к выбросу НКТ. Жертв и пострадавших нет. Оперативный штаб ЭМГ принял срочные меры: территория вокруг скважины оцеплена, ведутся восстановительные работы", - говорится в сообщении компании.
На месте работают расчеты ВАСС ТОО "Ак Берен", ТОО "Семсер - Өрт сөндіруші", мобильной охраны ТОО "СОП Атырау".
В Telegram-паблике нефтегазового совета Казахстана уточнили, что высота факела составляет 20 метров.
По данным источника, ликвидировать пожар пока не удается.
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08.03.2025, 10:37 8536
Более ста человек эвакуировали из снежного заноса в Туркестанской области
На закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса
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Туркестан. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям в метель эвакуировали 120 человек в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Тюлькубасском районе Туркестанской области, вблизи от села Шакпак, на закрытом участке дороги образовалось скопление машин, среди которых было 2 пассажирских автобуса.
Спасатели МЧС эвакуировали 120 человек, включая 19 детей, и доставили в ближайший пункт обогрева. Отмечается, что в медицинской помощи никто не нуждался.
Тем временем в "КазАвтоЖоле" сообщили о закрытии участка трассы Алматы - Талдыкорган - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ. В связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на 124-204-м километре трассы от границы Алматинской области до поселка Кызылтоган.
08.03.2025, 09:21 10316
Жители Восточного Казахстана ощутили подземные толчки
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Усть-Каменогорск. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение интенсивностью 2 балла ощутили жители Восточно-Казахстанской области, сообщили в Министерстве про чрезвычайным ситуациям Казахстана.
По данным МЧС, землетрясение зарегистрировано 8 марта 2025 в 8.29 по времени Астаны.
Очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 48 километрах от города Зайсана в горной местности.
Расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла. Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Напомним, землетрясение в 2-3 балла ощутили жители ВКО в феврале.
07.03.2025, 13:28 30951
Неадекватный мужчина напал с ножом на сотрудницу аэропорта в Алматы Дополнено
Фото: скрин видео
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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
Об инциденте сообщили в пресс-служба аэропорта. По ее данным, нападение произошло около 11.45 в зоне предполетного досмотра.
В зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом", - рассказали в пресс-службе.
Через 7 минут злоумышленника обезвредили сотрудники линейного отдела полиции.
На данный момент мужчина находится в ЛОП, инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.
Дополнено 07.03.2025, 13.59
О ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы проинформировали главу государства Касым-Жомарта Токаева.
Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде", - сообщает Акорда.
7 марта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержан мужчина, который, подойдя в зону досмотра, схватил за волосы инспектора досмотра и угрожал кухонным ножом.
В департаменте полиции на транспорте рассказали, что задержанный - 67-летний житель Алматы.
В ведомстве уточнили, что обезвредить агрессора удалось при помощи провожающего и сотрудников службы безопасности аэропорта.
Из распространенного в соцсетях видео видно, что именно мужчина в гражданском первый обезвредил преступника, выхватив из его руки нож.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Напомним, 12 февраля в Астане психически нездоровый подросток напал в лифте с ножом на пятилетнего мальчика и нанес ему несколько ножевых ранений. Ребенка госпитализировали. Подростка отправили в психиатрический стационар.
06.03.2025, 14:21 56231
Водитель грузовика насмерть сбил девочку в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель грузовика в Астане насмерть сбил девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, сообщили в столичном департаменте полиции.
Установлено, что водитель грузового автомобиля, двигаясь по улице Бейсекбаева, на пересечении с улицей Кенесары при повороте допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая переходила дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора. В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Ведется следствие. В отношении водителя избирается мера пресечения", - рассказали в департаменте.
По факту наезда на ребенка возбуждено уголовное дело.
В ДП Астаны предупредили о необходимости строгого соблюдения ПДД.
Водители обязаны соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Родителям настоятельно рекомендуется не оставлять детей без присмотра при переходе дороги и регулярно напоминать им о правилах безопасного поведения на проезжей части", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Акмолинской области водитель школьного автобуса совершил смертельный наезд на ребенка.
06.03.2025, 10:45 59936
В Узынагаше подтоплена придомовая территория 30 жилых домов
Фото: almobl_akimat/Instagram
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Конаев. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 6 марта 2025 года в селе Узынагаш произошел прорыв укрепления полей фильтрации. В результате подтоплена придомовая территория 30 жилых домов. Об этом сообщили в акимате Алматинской области.
Для предотвращения дальнейшего подтопления и минимизации последствий ведутся работы по укреплению защитных сооружений и отводу сточных вод от жилых домов. В ликвидации последствий задействованы пять единиц спецтехники (дополнительно привлекается еще 5) и 15 специалистов. Все необходимые меры принимаются", - проинформировали в акимате.
05.03.2025, 19:08 76391
Пожар произошел в частном доме в ВКО: погибла женщина
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Усть-Каменогорск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Заречный Восточно-Казахстанской области в частном доме на двух хозяев произошел пожар, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
До прибытия к месту вызова пожарных подразделений очевидцы из дома вынесли хозяина 1984 года рождения. В бессознательном состоянии, с термическими ожогами, он был госпитализирован в отделение реанимации. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы обнаружена погибшая 1995 года рождения. Сотрудниками ДЧС огонь полностью ликвидирован на общей площади 72 квадратных метра", - заявили в пресс-службе.
Ранее пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном доме в СКО.
04.03.2025, 15:43 122626
В Талыдкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля разрушился дом
Пострадавший при взрыве человек в тяжелом состоянии госпитализирован
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Талдыкорган. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане при взрыве припаркованного в гараже автомобиля обрушились хозяйственные постройки, пострадал человек, сообщили в ДЧС области Жетысу.
4 марта в селе Еркин близ Талдыкоргана произошел хлопок газового оборудования в автомобиле, находившемся в гараже.
Сообщение поступило в 07. 06, на место оперативно направлены силы ДЧС (20 человек, 6 единиц техники). В результате частично разрушены хозяйственные постройки (50 квадратных метров). Возгорания не было", - говорится в сообщении ДЧС.
В результате взрыва пострадал человек. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются.
02.03.2025, 17:23 272781
Пятеро детей и двое взрослых погибли в Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области
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Актау. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 2 марта в частном жилом доме в селе Баскудук Мунайлинского района Мангистауской области погибли семь человек, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе акимата региона.
Прибывшие для оказания помощи спасатели и бригады скорой медицинской помощи обнаружили на месте происшествия семь человек, из них пятеро несовершеннолетних, все они скончались на месте. По предварительной версии ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла вследствие нарушения правил эксплуатации газового оборудования", - проинформировали в акимате.
Выяснилось, что погибшие - граждане Узбекистана, они имели вид на временное проживание в РК.
Для расследования причин чрезвычайного происшествия создана комиссия, которую возглавил первый заместитель акима Мангистауской области Ербол Избергенов.
Родственникам погибшей семьи будет оказана всесторонняя помощь, в том числе в погребении. Ситуация находится на личном контроле акима Мангистауской области", - отметили в пресс-службе.
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