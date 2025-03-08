Пожар произошел на скважине в Атырауской области   

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Алматы. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.





Об инциденте сообщили в пресс-служба аэропорта. По ее данным, нападение произошло около 11.45 в зоне предполетного досмотра.





В зону предполетного досмотра подошел деструктивный мужчина под видом пассажира. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили мужчину предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом", - рассказали в пресс-службе.









Через 7 минут злоумышленника обезвредили сотрудники линейного отдела полиции.





На данный момент мужчина находится в ЛОП, инцидентом занимаются сотрудники правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе.





Дополнено 07.03.2025, 13.59





О ситуации с захватом заложницы в аэропорту Алматы проинформировали главу государства Касым-Жомарта Токаева.





Президент отметил смелость и сноровку мужчины, обезвредившего преступника, и поручил представить его к государственной награде", - сообщает Акорда.





7 марта сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержан мужчина, который, подойдя в зону досмотра, схватил за волосы инспектора досмотра и угрожал кухонным ножом.





В департаменте полиции на транспорте рассказали , что задержанный - 67-летний житель Алматы.





В ведомстве уточнили, что обезвредить агрессора удалось при помощи провожающего и сотрудников службы безопасности аэропорта.





Из распространенного в соцсетях видео видно, что именно мужчина в гражданском первый обезвредил преступника, выхватив из его руки нож.









По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.



