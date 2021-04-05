АЛМАТЫ. 4 АПРЕЛЯ - Крупный пожар произошел в двухэтажном здании в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"4 апреля, в 13.22, силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу вызова в Алатауский район, проспект Рыскулова, 258. Прибыли за пять минут, происходило горение открытым пламенем двухэтажного здания", - сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям.

Разведка звеном газодымозащитной службы показала, что людей внутри горящих помещений не обнаружено, поданы пожарные стволы, пожарные автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды.

Как уточняется, на месте пожара задействованы 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

Принятыми мерами за полчаса с момента прибытия, в 13.58, пожар локализован. С места пожара эвакуирован газовый баллон (объем 25 литров).

В 14.17 пожар ликвидирован, производится разборка и проливка.

Жертв и пострадавших нет.

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