Пожар произошел в магазине в Алматы, спасена сотрудница

Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Пожарные спасли женщину из горящего магазина в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Пожар произошел сегодня утром в магазине, расположенном в микрорайоне Таугуль в Ауэзовском районе. Пожарные прибыли на место ЧП через 5 минут после вызова, сообщили в пресс-службе городского ДЧС.

Горели деревянные стеллажи с товарно-материальными ценностями, огонь перешел на внутреннюю обшивку стен первого этажа двухэтажного магазина "Береке". Из здания валили клубы едкого дыма, в панике стали собираться жители соседних домов. В ходе разведки и пожара и опроса очевидцев удалось выяснить, что внутри магазина осталась женщина-сотрудник магазина. Об этом рассказала ее коллега, успевшая выбежать с горящего магазина. Она находилась в паническом состоянии, однако пожарные успокоили ее и подробно выяснили схему расположения комнат", - рассказали в пресс-службе.

Найти пострадавшую удалось в одной из помещений. Женщина пыталась дышать через намоченный платок и находилась почти в бессознательном состоянии. Пожарные вынесли ее на свежий воздух, оказали первую медицинскую помощь, проделав сердечно-легочную реанимацию. Прибывшая бригада медиков госпитализировала пострадавшую в отделение токсикологии БСПМ. Ее жизни ничего не угрожает, женщина уже отпущена домой.

Пожар локализован через 15 минут с момента прибытия, а затем ликвидирован. В тушении было задействовано 8 единиц техники, более 20 человек личного состава, а также службы взаимодействия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства