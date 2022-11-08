Пожар в Алматы: 20 человек эвакуировали из ресторана

Фото: МЧС РК

Туркестан. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с обильными дождевыми осадками в Толебийском районе Туркестанской области произошло подтопление более 20 частных дворовых территорий.

7 ноября с 17.30 в Туркестанской области прошли непрерывные осадки в виде дождя. Из-за природных явлений во дворе частного детского сада и 25 дворовых территорий частного сектора в Толебийском районе области произошло подтопление", - сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов.

По его словам, сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей. Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС Туркестанской области.

Проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено порядка 500 мешков в местах скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются.

Между тем, по информации синоптиков, 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.