Пожар в ТРЦ "Домиллион" произошел в Алматы

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today – Пожар в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Домиллион", передает Kazakhstan Today.

14 февраля, в 08.56 силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о горении помещений в ТРЦ "Домиллион". По прибытию, 09.03 установлено сильное плотное задымление в здании. В ходе разведки звено газодымозащитной службы установило горение в складском помещении, были поданы пожарные стволы, развернут оперативный штаб. Принятыми мерами в 09.46 пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Как уточнили пожарные, в ТРЦ сработала автоматическая система пожаротушения сработала и дымоудаления, что значительно ограничило распространение пожара.

На месте пожара задействовано 24 единицы техники, 79 человек личного состава и служб взаимодействия города", - добавили в ДЧС.

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