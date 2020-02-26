Пожарные спасли ребенка и отца при пожаре в алматинской квартире

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Пожарные спасли девочку 2010 года рождения и ее отца при пожаре в алматинской квартире, передает Kazakhstan Today.

25 февраля, в 00.39, пожарные расчеты ДЧС выехали на сообщение о пожаре в Ауэзовский район, микрорайон 3, дом 39 Б. По прибытии пожарных расчетов в 00.48 открытым пламенем горела квартира (бывшее общежитие) на третьем этаже четырехэтажного дома. Сильному задымлению, возникшему на 3-м и 4-м этажах, способствовала коридорная планировка здания, создалась высокая температура, что заблокировало выходы из всех квартир и отрезало пути эвакуации. Возникла угроза перехода огня на соседние помещения. Руководителем тушения пожара было принято решение организовать спасательные работы", - сообщили в ДЧС Алматы.

Из подъезда дома было эвакуировано 40 человек, из них - 10 детей.

Жители дома подсказали пожарным, что в квартире на четвертом этаже остались люди. Немедленно в окно 4-го этажа пожарными СПЧ №1 была установлена трехколенная лестница и спасена девочка 2010 года рождения, следом помогли спуститься и ее отцу", - рассказали в ведомстве.

В 01.15 пожар был ликвидирован. Выяснилось, что горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, от теплового воздействия оплавились входные двери соседних квартир.

За помощью к сотрудникам скорой медицинской помощи обратились двое жителей дома: мужчина 1955 года рождения и женщина 1997 года рождения. Вторая была отпущена домой.

На тушении пожара задействовано 6 единиц техники и 18 сотрудников ДЧС. Управление полиции Ауэзовского района оцепило периметр здания, охваченного пожаром.

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