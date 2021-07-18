При пожаре в Риддере погибли три человека

РИДДЕР. 17 ИЮЛЯ - Семья из трех человек задохнулась угарным газом при пожаре в Риддере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации телеканала AstanaTV , ночью загорелась деревянная веранда, огонь моментально перекинулся на жилое строение. Приехавшие пожарные обнаружили тела трех взрослых, которые, как выяснилось, задохнулись от угарного газа.

Всех этих человеческих жертв можно было бы избежать, если бы люди соблюдали элементарные правила пожарной безопасности. Также имеются факты нарушений правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Частные дома - это, как правило, ветхие строения, и люди не уделяют этому особое внимание, их-за чего и происходят пожары", - рассказал исполняющий обязанности начальника ДЧС Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов.

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