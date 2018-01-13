Петропавловск. 12 января. Kazakhstan Today - Пропавшего в буран сельчанина второй день ищут в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.
"В Уалихановском районе по тревоге поднят личный состав районного отдела внутренних дел. Второй день сотрудники ДВД и РОВД, а также ЧС, акимата ведут поиски 20-летнего жителя села Береке. В минувший четверг учитель вышел из школы около 12.30 и домой до сих пор не вернулся", - сообщили в пресс-службе областной полиции.
Известно, что по пути, заблудившись из-за сильного бурана и плохой видимости, он заходил в дом односельчанина, после чего ушел в неизвестном направлении.
По словам начальника РОВД подполковника полиции Марата Альжанова, поисковые группы, в числе которых и волонтеры, продолжают работу. Ведутся поиски и в близлежащих деревнях, в степи. О пропаже человека проинформированы сотрудники ДВД Акмолинской области.
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