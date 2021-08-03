Пьяный житель Петропавловска гулял по городу с карабином

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 АВГУСТА - 29-летнего мужчину выявили при помощи камер видеонаблюдения. Из Центра оперативного управления информация была передана всем нарядам, на место направили автопатруль и участковых инспекторов полиции, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские задержали мужчину. Он был пьян и при себе имел карабин, сообщает Polisia.kz

По словам задержанного, оружие он нашел около месяца назад в одном из дачных обществ при демонтаже дома. Оружие было обнаружено под полом, завернутым в ткань. Мужчина забрал его домой и очистил от ржавчины.

Горожанин пояснил, что в этот день решил принести и сдать карабин в полицию. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". Происхождение оружия сейчас устанавливается.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Изъятое оружие направлено на экспертизу. Установлено, что изъятое является карабином КО-44, у него отсутствует затвор и сбит серийный номер. Окончательное процессуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертизы.

Напомним, 15 июля жителей Актау напугала попрошайка с пистолетом. 13 июля 50-летний мужчина, вооружённый винтовкой с оптическим прицелом, устроил стрельбу в центре Караганды.

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