Ресторан с пристройками горел в Алматинской области

Талдыкорган. 7 февраля. Kazakhstan Today - В селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области сгорел ресторан, передает Kazakhstan Today.

В ДЧС сообщили, что 7 февраля, в 13.22, поступило сообщение о возгорании кровли здания ресторана. На место вызова были направлены два пожарных расчета из Есика.

По прибытии первых подразделений было установлено, что произошло возгорание нефункционирующего ресторана "Жанаталап" на предварительной площади 100 квадратных метров кровли, двух пристроенных комнат (кухня, топочная) на площади 40 квадратных метров, обшивки стен на площади 140 квадратных метров. Согласно расписанию выездов, были привлечены дополнительные силы и средства с ближайших противопожарных подразделений.

Пожарные не допустили распространения огня на все здание.

Пожар локализован в 14.00 и ликвидирован в 14.35 на площади 280 квадратных метров (общая площадь здания 1000 квадратных метров). В тушении пожара были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Алматинской области.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Для выяснения причины пожара на место направлена Исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Алматинской области", - добавили в ведомстве.

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