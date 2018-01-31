Ревнивая астанчанка кастрировала мужчину за общение с другими женщинами

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Ревнивая астанчанка кастрировала мужчину за общение с другими женщинами30.01.2018
  • Фото: newtimes.kz
Происшествия  18:58

Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Жительницу Астаны подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, с которым ее связывали любовные отношения, передает Kazakhstan Today.

Заподозрив возлюбленного в неверности, 36-летняя женщина связала его, силой заставила принять снотворное, а затем сделала в паховую область несколько уколов обезболивающего средства и кастрировала. После неумелых манипуляций у мужчины началось кровотечение и женщина отвезла его в больницу, где и была задержана.


О произошедшем стало известно через социальные сети. Пользователь Фейсбука распространил фото постановления суда районного суда №2 Есильского района Астаны от 24 января, в котором преступление описывается во всех подробностях.

В пресс-службе суда Астаны подтвердили, что инцидент, описанный в постановлении, имел место 21 января текущего года. В ведомстве также подчеркнули, что растиражированный в соцсетях документ не должен был попасть в СМИ, поскольку доступ к нему есть только у работников суда, следователей, прокуроров и адвокатов. Для выяснения обстоятельств появления документа в интернете проводится служебное расследование.
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