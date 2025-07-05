Режим ЧС объявлен в одном из районов Акмолинской области

Автобус не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение

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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.





По данным столичного департамента полиции, на пересечении улиц Косшыгулулы и Серкебаева автобус не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение.









Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.





В ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и проявления повышенного внимания на перекрестках.





Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.



