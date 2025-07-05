04.07.2025, 14:50 50741
Режим ЧС объявлен в одном из районов Акмолинской области
Главой Зерендинского района принято соответствующее решение
Фото: кадр из видео
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Кокшетау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба районного акимата.
В соответствии с рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района акимом района Асетом Курмангожиным 25 июня 2025 года принято решение об объявлении на территории Зерендинского района чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - заявили в акимате.
Также в ходе внеочередного оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района обсудили следующие вопросы:
- организация работ по устройству заградительной дамбы вдоль прибрежной зоны - от территории гимназии имени Габдуллина до улицы Тәуелсіздік;
- проведение механической очистки прибрежной зоны вдоль улицы Мусина от иловых отложений и растительности;
- рассмотрение вопроса о зарыблении водоема травоядными видами рыб.
Ранее казахстанка Виктория Макарова опубликовала ролик, снятый в поселке Зеренда Акмолинской области, сообщает tengrinews.kz. По словам женщины, за последние несколько лет местное озеро превратилось в болото, а дома, расположенные рядом, начали регулярно подтапливаться. У местных жителей сгнили огороды, а над головами накренились столбы ЛЭП.
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04.07.2025, 11:25 57246
Очередное ДТП с автобусом в Астане: трое в больнице
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три пассажира автобуса попали в больницу в результате ДТП с автобусом в Астане.
По данным столичного департамента полиции, на пересечении улиц Косшыгулулы и Серкебаева автобус не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение.
Трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
В ведомстве напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и проявления повышенного внимания на перекрестках.
Напомним, 2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон.
Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
03.07.2025, 16:35 78091
Свыше 260 лесных пожаров произошло в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала пожароопасного периода в Казахстане произошел 261 лесной пожар на площади 27 тысяч гектаров, сообщил в ходе пресс-конференции службы центральных коммуникаций председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Ерлан Турегелдиев.
Также, по его словам, зарегистрировано 16 степных пожаров и 1357 степных возгораний общей площадью 14,5 тысячи гектаров. В настоящее время пожароопасный период в самом разгаре. В ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В связи с этим мы призываем к строгому соблюдению мер пожарной безопасности. При высоком классе пожарной опасности запрещается разводить костры в населенных пунктах, лесах, вблизи посевов. Не бросайте непотушенные спички, окурки и стеклянные предметы. Не оставляйте детей без присмотра и не допускайте их игр с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно сообщите по номеру 101 или 112", - добавил спикер.
Напомним, систему раннего обнаружения лесных пожаров запустили в резервате "Семей орманы".
03.07.2025, 08:49 84336
В Акмолинской области подросток погиб предположительно от отравления бензином
Возбуждено уголовное дело
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Кокшетау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Зерендинском районе Акмолинской области обнаружено тело 13-летнего мальчика. По предварительной версии, подросток скончался от отравления парами бензина.
Тело 13-летнего школьника в летней кухне обнаружили его родные 2 июля. Предполагается, что причиной гибели подростка стало отравление парами бензина, сообщают СМИ.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначены экспертизы для установления точной причины смерти", - сказано в сообщении полиции.
01.07.2025, 17:32 108106
Двадцать казахстанских студентов отчислили из вуза Бишкека
Проверка ГКНБ показала, что студенты из Казахстана не приезжали на учебу в Кыргызстан
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Бишкек. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана выявил факты служебного подлога в Кыргызском государственном университете имени Ишеналы Арабаева, сообщает 24.kg со ссылкой на ГКНБ республики.
По информации источника, в университете выявили 59 иностранных студентов, которые не приезжали в Кыргызстан.
Установлено, что ряд иностранцев, официально зачисленных в университет, фактически не находился на территории КР и не участвовал в учебном процессе. Тем не менее их документы числились в вузе как активных студентов", - сообщает источник.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "Служебный подлог" УК КР. Комиссионная проверка подтвердила указанные нарушения.
По ее итогам из КГУ отчислены 59 иностранных студентов, из них:
- 30 граждан Узбекистана;
- 20 - Казахстана;
- 9 - России.
Следственные мероприятия продолжаются. ГКНБ выясняет, кто из сотрудников преподавательского и административного состава университета причастен к нарушениям", - говорится в информации.
30.06.2025, 14:57 134371
В Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе Акмолинской области выявили случаи заражения сибирской язвой, сообщила в кулуарах правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся. Вопрос у нас на контроле. Состояние пациентов - средней тяжести. Соответствующее лечение проводится. Подключены соответствующие органы для расследования данных фактов (...) Карантина там не будет. Есть определенные условия для объявления карантина", - заявила Акмарал Альназарова.
Она также заверила, что по данному очагу работа ведется.
Напомним, в прошлом году в Атырау закрыли рынок из-за угрозы распространения сибирской язвы.
В конце июля 2022 года казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
29.06.2025, 13:12 158291
В области Жетысу двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей
Фото: polisia.kz
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Талдыкорган. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей в области Жетысу, сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
Выражаю соболезнования родным и близким сотрудников департамента полиции области Жетісу - майора полиции Арнура Алханова и старшего лейтенанта полиции Шынгыса Асилбекова, погибших в дорожно-транспортном происшествии при исполнении служебных обязанностей. Их имена навсегда останутся в памяти коллег", - написал министр.
Он отметил, что ведомство окажет необходимую помощь семьям погибших.
Ранее шесть человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау.
28.06.2025, 20:03 175591
Шесть человек пострадали в результате массового ДТП в пригороде Актау
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Актау. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек пострадали в результате массового дорожно-транспортного происшествия вблизи села Мангистау, сообщает lada.kz.
По словам очевидцев, в аварии, произошедшей вечером 27 июня, участвовали пассажирский автобус, автомобиль Ravon и еще четыре легковых автомобиля", - информирует издание.
По данным пресс-службы областной многопрофильной больницы, в аварии пострадали шесть человек. Все они были доставлены в приемное отделение областной многопрофильной больницы. Отмечается, что после экстренного осмотра врачами четверо пациентов направлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы в отделения хирургии и нейрохирургии.
У пациента 1995 года рождения, госпитализированного в нейрохирургическое отделение, диагностированы переломы черепа, нижней челюсти, таза, большеберцовой кости и костей правой ноги. У второго пострадавшего 1975 года рождения - травма грудной клетки, закрытые переломы нескольких правых ребер и плечевой кости, а также другие повреждения", - сообщили в больнице.
Подчеркивается, что пациенты находятся под наблюдением врачей.
Ранее в Алматы один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП.
28.06.2025, 12:41 139131
Пожар произошел на центральном рынке Усть-Каменогорска
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Усть-Каменогорске произошел пожар на центральном рынке, расположенном на улице Казахстан, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.
Сегодня ночью огнеборцы Усть-Каменогорска выехали по повышенному рангу к центральному рынку города, расположенному по улице Казахстан. По словам заявителя, в одном из многочисленных торговых контейнеров происходило загорание матрасов. По прибытии руководитель тушения пожара подтвердил ранг, так как имелась угроза распространения пожара на близлежащие складские помещения, пристроенные один к другому", - проинформировали в ДЧС.
Подчеркивается, что возгорание на площади 50 квадратных метров было локализовано за считанные минуты.
Пожар потушен. Пострадавших нет", - добавили в департаменте.
Напомним, в мае крупный пожар потушили на одном из рынков Астаны.
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