Шесть населенных пунктов в Актюбинской области оказались отрезаны от райцентра из-за паводков

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АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - Шесть поселков оказались отрезаны от райцентра в Актюбинской области из-за размытых паводками дорог, передает KAZAKHSTAN TODAY.

До сих пор остаются размытыми шесть дорог местного значения, которые ограничили проезд к шести населенным пунктам. Это поселки Оймауыт, Миялы, Сарбулак, Утак, Акшатал и Коптогай. Были отрезаны от центра 3316 человек и 702 дома", - рассказал сегодня на онлайн-брифинге заместитель начальника ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым, сообщает агентство Sputnik .

Касым подчеркнул, что поселкам и жителям угроз нет, размывы произошли на удалении 2 - 5 км от поселков. Также замначальника ДЧС отметил, что нет оснований объявлять в регионе чрезвычайную ситуацию.

Также в Сети появилась информация, что в селе Утек Кобдинского района Актюбинской области прорвало мост, соединяющий населенный пункт с районом. Инцидент произошел вчера около 18.00.

Другого пути нет. Люди теперь не смогут выехать в район и город", - пишет местный актюбинский паблик.

Последние четыре года таких паводков не было. Под мостом расположена труба, которая пропускает талые воды. Но из-за резкого таяния снега труба не смогла пропустить весь объем, и вода смыла участок моста", - цитирует Sputnik и.о. заместителя акима Кобдинского района Марину Кустуртову.

По ее словам, несмотря на то что вода спала, добраться в село и уехать из него можно только на лодке.

Мы держим на контроле, только что было заседание областного штаба. Если будут вахтовые работники или те, кому надо в город, организуем доставку до райцентра. А тех, кто ежедневно ездит на работу в другие населенные пункты, в селе Утек нет", - сообщила она.

В акимате отметили, что само село находится выше уровня воды, подтопления нет, средства связи и электричество в селе работают в штатном режиме. В ведомстве также пообещали, что мост отремонтируют летом, а пока жители села будут ездить проселочной дорогой, которая выходит на республиканскую трассу.





Сегодня в Актобе под председательством заместителя акима области Жаксыгали Иманкулова состоялось очередное заседание по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, сообщает aqtobe_press









71 процент территории области на данный момент покрыт снегом. На сегодня снег практически сошел в Байганинском, Шалкарском и Иргизском районах. В Байганинском районе размыло грейдерную дорогу к двум сельским округам, в Кобдинском - грейдерную дорогу и мост к двум селам. Ситуация на контроле. Сообщение будет восстановлено после спада уровня воды, ориентировочно в течение пяти дней", - доложил руководитель департамента по ЧС Маргулан Аманбаев.





Акимы районов сообщили, что в отрезанных паводковыми водами населенных пунктах есть необходимый запас продуктов питания и медикаментов.





В жилом массиве Батыс-3 Актобе ситуация стабилизирована.





В результате реализации противопаводковых мероприятий вчера около 8 часов вечера уровень воды в Батыс-3 был снижен на 2 метра. Ситуация стабильная. Проводятся работы по откачке талых вод, в том числе из подвалов", - сообщил заместитель акима города Актобе Дамир Кубенов.





Активные противопаводковые мероприятия также продолжаются в жилых массивах Курашасай, Жанаконыс, Орлеу и других. В целом 30 марта по области было откачано 10 тысяч кубометров воды, уложено 2 тысячи мешков с инертным материалом.





Жаксыгали Иманкулов поручил оказывать всю необходимую помощь населению, держать под постоянным наблюдением водохранилища, оперативно организовать дополнительный комплекс противопаводковых работ.





Напомним, сегодня министр по ЧС Юрий Ильин сообщил , что в Казахстане 227 населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. По словам главы МЧС, на факт подтоплений повлияли несвоевременный вывоз снега, неочищенные арыки и талые воды.





В частности, от паводков пострадал город Актобе и Актюбинская область. На видео, которые очевидцы публикуют в соцсетях , видно, что люди и машины с трудом передвигаются по затопленным улицам.













В Актобе школьница едва не утонула в арыке с талой водой.





Аким области Ондасын Уразалин обещал наказать ответственных, допустивших подтопление в городе.











