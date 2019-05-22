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Шестимесячный ребенок получил тяжелый ожог кипятком в Житикаре

21.05.2019, 09:44 10018
Шестимесячный ребенок получил тяжелый ожог кипятком в Житикаре
Костанай. 21 мая. Kazakhstan Today - 6-месячная девочка получила тяжелый ожог кипятком в Житикаре Костанайской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на Alau.kz.
 

Ребенок получил термический ожог кипятком 3а-3б степени. 60%", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.

 
Девочка находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.
 
Напомним, ранее в инфекционной больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком. Позже мальчика отправили санавиацией на лечение в Алматы. А в детском саду Караганды ребенок по недосмотру взрослых выпил уксус.
 

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