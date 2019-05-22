Шестимесячный ребенок получил тяжелый ожог кипятком в Житикаре

Ребенок получил термический ожог кипятком 3а-3б степени. 60%", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения региона.
Девочка находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких.
Напомним, ранее в инфекционной больнице Шымкента медсестра сделала годовалому ребенку клизму кипятком. Позже мальчика отправили санавиацией на лечение в Алматы. А в детском саду Караганды ребенок по недосмотру взрослых выпил уксус.
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