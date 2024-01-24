Систему отслеживания выбросов предприятий внедряют в Казахстане

Сильнее всего загрязняют атмосферу предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии

Рассказать друзьям

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы соблюдения экологических требований на предприятиях рассмотрены в ходе заседания правительства, сообщает - Вопросы соблюдения экологических требований на предприятиях рассмотрены в ходе заседания правительства, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Алихан Смаилов подчеркнул, что основная доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на промышленные производства. В частности, большой вклад в загрязнение вносят предприятия теплоэнергетического и нефтегазового секторов, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей, черной и цветной металлургии.





Для обеспечения постоянного контроля за выбросами в атмосферу на предприятиях внедряется механизм автоматизированной системы мониторинга. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать выбросы и оперативно реагировать в случаях превышения установленных норм", - сказал Смаилов.





В целях снижения воздействия на окружающую среду и внедрения на производствах современных решений утверждены справочники с наилучшими доступными технологиями.





Их соблюдение позволит сократить негативное влияние на окружающую среду", - подчеркнул глава правительства.





В то же время вместе с тем имеются вопросы, которые требуют решения, к примеру, факты загрязнения не только атмосферы, но и водоемов.





Некоторыми предприятиями проводится несанкционированный сброс отходов в реки и озера. Поступают многочисленные жалобы населения на такие неправомерные действия компаний. Вода - это ценнейший ресурс, который мы обязаны беречь", - отметил Смаилов.





Он также указал, что слабыми темпами проводится внедрение стандартов ESG на основе передового международного опыта. При этом для большинства мировых компаний данные стандарты уже стали неотъемлемой частью работы.





В целом они позволяют улучшить не только экологические, но и социальные, финансовые и производственные показатели. Соблюдение стандартов ESG также является одним из критериев для международных финансовых институтов по предоставлению кредитов.





Для максимальной экологической безопасности отечественных предприятий необходимо активнее внедрять ресурсосберегающие и безотходные технологии", - подчеркнул премьер.





Он также обозначил важность проведения масштабных природоохранных мероприятий.





Например, компании могли бы на постоянной основе организовывать акции по посадке деревьев, очистке русел рек, уборке мусора в лесных массивах и на степных территориях. Для этого Министерству экологии и акиматам необходимо проводить планомерную работу с природопользователями", - сказал Алихан Смаилов.





Вместе с тем он добавил, что практическая реализация экологических мероприятий требует времени.





Эффект мгновенным не будет. Это большой и долгосрочный процесс, в который должны быть вовлечены предприятия, госорганы, экологи, научное сообщество и общественность. Именно такая эффективная и конструктивная работа позволит улучшить текущую экологическую ситуацию в стране", - отметил Смаилов.





Он потребовал, чтобы предприятия соблюдали экологические обязательства, в том числе не загрязняли водоемы. Также Смаилов поручил продолжить реализацию утвержденных региональных дорожных карт и принятых планов природоохранных мероприятий, а также выработать конкретные меры по внедрению стандартов ESG на промышленных предприятиях.





Ранее сообщалось, что генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей.



