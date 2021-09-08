Скончался военнослужащий, пострадавший при пожаре на складе боеприпасов

ТАРАЗ. 7 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в городской больнице Тараза скончался один из военнослужащих, пострадавший во время тушения пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

В результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения.

Он был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Таким образом, число жертв пожара на складе боеприпасов увеличилось до 16 человек. Более 90 человек получили травмы.

Напомним, 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов со взрывами . Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего, в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

После пожара министр обороны РК Нурлан Ермекбаев ушел в отставку. Новым главой Министерства обороны назначен Мурат Бектанов

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