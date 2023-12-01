30.11.2023, 20:12 16836
Спецкомиссия приступила к расследованию причин пожара в алматинском хостеле
Фото: МЧС РК
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава МЧС генерал-майор Сырым Шарипханов осмотрел место пожара, произошедшего в центре Алматы.
Сырым Шарипханов сообщил, что создана специальная комиссия по расследованию основных причин и обстоятельств пожара. В состав комиссии вошли представители МЧС, здравоохранения, правоохранительных органов, акимата города и других заинтересованных подразделений. Виновные в происшествии будут привлечены к ответственности.
Также хотелось бы отметить, что студенты, которые размещались в хостеле, не заявляли о том, что нуждались в жилье, и не информировали учебное заведение и акимат, что они нуждаются в жилье и будут размещаться в хостеле. То есть о существовании хостела ни акимат, ни другие органы, в том числе и ДЧС, не имели информации. Также хотелось бы отметить, что ДЧС и другие государственные органы не имеют права проводить проверочные мероприятия субъектов малого бизнеса", - добавил Шарипханов.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составил 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
Полиция установила личности владельцев сгоревшего хостела, в котором при пожаре погибли 13 человек.
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30.11.2023, 17:26 21161
Пожар в алматинском хостеле: семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге
Семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Родственники погибших при пожаре в алматинском хостеле граждан Казахстана получат материальную помощь в размере одного миллиона тенге, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
По поручению главы города Ерболата Досаева будет выделена финансовая помощь в размере одного миллиона те семьям погибших при пожаре. Также, как было озвучено ранее, по поручению акима Алматы акиматом будет оказано содействие в транспортировке тел погибших до указанных родственникам мест, в том числе в другие регионы страны. Кроме того, будет оказано полное содействие в организации похорон на территории города Алматы, включая погребальный процесс", - сообщил аким Алмалинского района Айдар Жакибаев.
Подчеркивается, что семьям погибших иностранных граждан будет оказана помощь с транспортировкой тел до мест погребения.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel по улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
30.11.2023, 16:04 23821
Башенный кран упал на стройке в Костанае, погиб крановщик
Расследование ведется по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека"
Фото: t.me/NashaGazetaKst
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Костанай. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае на строительной площадке упал башенный кран, 49-летний крановщик погиб на месте, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
В полиции уточнили, что трагедия произошла сегодня в 12.50.
На строящемся объекте по улице Шаяхметова произошло падение крана. В кабине находился 49-летний крановщик, который скончался на месте от полученных травм", - сказано в сообщении полиции.
На видео, заснятом очевидцами на месте происшествия, видно, что упавший кран смял припаркованный автомобиль.
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее гибель человека", добавили в полиции.
Напомним, в октябре четверо рабочих сорвались с высоты на столичной стройке. Двое погибли.
Кроме того, в Астане на автомобиль упала многотонная металлическая конструкция со стройки LRT.
30.11.2023, 13:11 28491
Хостел был размещен в жилом доме незаконно - акимат Алматы
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Хостел, при пожаре в котором погибли 13 человек, был размещен в здании незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности, сообщили в акимате Алматы.
Собственником здания является ТОО "КУСА Халык". Арендатор - ТОО "ALA Hostel", договор аренды от 21.09.2023 года. Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв. м", - сообщили в акимате.
Там напомнили, что по закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов.
Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались. При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - подчеркнули в ведомстве.
При этом размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено.
Хостел размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - сообщили в акимате.
По последним данным ведомства, 49 из 56 эвакуированных постояльцев размещены в трех локациях, оставшиеся 7 человек отказались от размещения.
Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - говорится в сообщении.
В связи с пожаром в хостеле в департаменте по ЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
30.11.2023, 11:37 31986
Пожар в хостеле Алматы: установлены личности погибших
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Личности погибших в результате возгорания в хостеле установлены, сообщили в департаменте полиции города Алматы.
Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - проинформировали в департаменте полиции.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составил 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
По состоянию на 11.30 30 ноября акиматом Алматы в трех локациях были размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся 7 человек отказались от размещения. Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - сообщили в городском акимате.
В департаменте по ЧС работает телефон горячей линии: 8 727 278 20 83 и 8 727 278 20 84.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту пожара в хостеле Алматы зарегистрировано уголовное дело.
30.11.2023, 11:06 33001
Пожар в хостеле Алматы: заведено уголовное дело
Фото: Скрин с видео
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту пожара в хостеле Алматы зарегистрировано уголовное дело, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Для проведения расследования причин пожара в Алматы направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырымом Шарипхановым.
По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. По факту пожара ДЧС г. Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 УК РК (Нарушение требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. По информации акимата, среди проживавших в хостеле были граждане Пакистана и других стран. Личности погибших устанавливаются.
Аким города Ерболат Досаев сообщил журналистам, что, по предварительной информации, среди погибших при пожаре один гражданин Узбекистана, один - гражданин Республики Саха (РФ), остальные - казахстанцы. Информация уточняется. Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия.
30.11.2023, 08:10 38531
В ходе тушения крупного пожара в хостеле в Алматы обнаружены тела 13 человек
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из хостелов в Алматы произошел крупный пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тела 13 человек.
30 ноября в 05.33 поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова в Алматы. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за 7 минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где 1-й этаж и подвальное помещение переоборудовано под хостел. Общая площадь пожара предварительно составляет 30 квадратных метров. Принятыми мерами пожар ликвидирован в 06.22. В ходе разведки и тушения пожара обнаружено предварительно 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно погибли от отравления угарным газом", - проинформировали в ДЧС Алматы.
По данным ведомства, в хостеле, предварительно, находились 72 человека, самоэвакуировались 59 человек.
На месте пожара задействовано 46 человек и 13 единиц техники ДЧС Алматы.
Причина пожара и гибели устанавливаются. Информация будет дополняться по мере поступления", - отметили в ДЧС.
Дополнено 30.11.2023, 08.47
По данным акимата Алматы, с места пожара эвакуировано 59 человек, из которых трое к 08.40 доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи.
56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объеме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района", - сообщили в акимате.
29.11.2023, 19:10 50021
Массовое отравление детей в Карагандинской области: результаты экспертиз еще не готовы
Возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 29 ноября, в ходе брифинга в СЦК министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, когда будут известны результаты расследования и общественность узнает, от чего погибли двое детей в ходе массового отравления в центре оказания специальных соцуслуг для детей в Карагандинской области.
Мы им поставили свой диагноз - токсическое отравление. Дальше занималась судебно-медицинская экспертиза, которая относится к Минюсту. Пострадавшие дети выздоровели, мы их вернули в центр, реабилитацию они прошли", - рассказала Ажар Гиният.
По словам министра, лаборатория выявила только те препараты, которые эти дети принимали, - психотропные препараты по своему диагнозу.
Глава Минздрава добавила, что возможности судмедэкспертизы лучше, поэтому все биологические материалы были переданы.
Результаты еще не дали", - сказала министр.
Ранее сообщалось о массовом отравлении в спеццентре Карагандинской области.
Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, проводят проверку. В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация о причине произошедшего инцидента.
29.11.2023, 11:31 51161
Грузовик с пиротехникой взорвался в Кыргызстане
Фото: кадр из видео
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Бишкек. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане на перевале Куакы возле Орто-Токоя взорвался грузовик с пиротехникой, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана.
Погиб человек, который находился в салоне.
На трассе Бишкек - Нарын - Торугарт Тонского района Иссык-Кульской области водитель большегрузного автомобиля HOWO, перевозивший фейерверки, не справился с управлением и попал в ДТП. Произошло возгорание прицепа грузового автотранспорта. В 21.40 и 22.04 из города Балыкчи прибыли 2 пожарных расчета. В 23.05 огонь удалось локализовать", - сообщили в МЧС.
Там добавили, что сейчас устанавливают личность погибшего.
Напомним, фейерверки оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Фейерверки неэкологичны на всем своем жизненном пути: на этапе производства, эксплуатации и утилизации, сообщает recyclemag.ru. В их составе можно найти уголь, селитру (нитрат калия), серу, порох, хлорат калия (другое название бертолетовая соль), а также мелкие металлические стружки. Именно соли металлов оказывают непосредственное влияние на цвет вспышки и визуальный эффект. Отмечается, что при взрывании фейерверки выделяют тяжелые металлы, алюминий, нитрат бария, соединения меди, перечислять можно долго. К коктейлю из тяжелых металлов можно смело добавлять мелкодисперсную пыль и окислители. Перхлораты - химические соединения, которые способствуют окислению взрывчатых веществ, нарушают работу щитовидной железы. Частички пыли наносят вред дыхательной и сердечно-сосудистой системам. Во время праздников концентрация этих веществ в крупных городах превышает норму более чем в десять раз.
Кроме того, оглушительный шум фейерверков губителен как для диких, так и для домашних животных. Грохот безмерно пугает диких животных, приводя их в стрессовое состояние. В панике животные выбегают на автотрассы и гибнут под колесами машин.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс. По громкости взрывы пиротехники достигают 150-170 децибел, сообщает greenbelarus.info.
Звуки на уровне выше 85 децибел при длительном воздействии могут быть опасны для слуха человека, а 120-140 децибел - порог болевого ощущения. Также звуки взрывов, вспышки света и запах пороха могут вызывать у людей нежелательные воспоминания и ассоциации. Несмотря на популярность пиротехники, эти изделия могут привести к слепоте, потере слуха, изувечению, и каждый год мы узнаем о все новых случаях получения травм.
В новогоднюю ночь с 2022 на 2023 год в Казахстане от использования пиротехники пострадали 15 человек.
Опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, показал: 45% респондентов считают, что в Казахстане необходимо ввести запрет на использование фейерверков.
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