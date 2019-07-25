Стилист из Казахстана скончался в Москве

Москва. 24 июля. Kazakhstan Today - В одном из салонов красоты Москвы обнаружили тело 53-летнего гражданина Казахстана, работавшего парикмахером-стилистом, передает Kazakhstan Today.

"Гражданство подтверждено. Консул на связи с полицией в Москве. Дело расследуется. При обращении родственников умершего будет оказана необходимая помощь", - сообщили в посольстве Казахстана в России.

Напомним, ранее агентство "Москва" сообщило, что в одном из салонов красоты Москвы умер стилист из Казахстана. "Сотрудник охраны зашел в туалетную комнату и увидел тело 53-летнего мужчины, работавшего в салоне парикмахером-стилистом. Следов насилия на теле не увидели, предположительно, у стилиста не выдержало сердце", - говорится в сообщении.

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