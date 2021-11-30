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Суд изменил приговор осужденным по делу о взрывах в Арыси

29.11.2021, 18:52 23167
Суд изменил приговор осужденным по делу о взрывах в Арыси
Фото: otyrar.kz
ТУРКЕСТАН. 29 НОЯБРЯ - Судебной коллегией по уголовным делам Военного суда РК пересмотрен в апелляционном порядке приговор Военного суда Шымкентского гарнизона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оспариваемым приговором виновными признаны ответственные лица Министерства обороны и воинской части в халатном отношении к службе, а именно за непринятие мер по контролю за выполнением служебных обязанностей (часть 2 статьи 453 УК) и за нарушение правил обращения с боеприпасами (часть 3 статьи 462 УК), сообщает пресс-служба военного суда. 
 
За хищение бюджетных средств, выделенных на монтаж технических средств охраны (пункт 2 части 4 статьи 189 УК) к 7 и 10 годам лишения свободы осуждены руководство районной эксплуатационной части и командир воинской части. Им назначено дополнительное наказание - пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.
 
Всего осуждено 16 лиц, из которых 12 человек приговорены к лишению свободы сроком от четырех до десяти лет, а в отношении 4 лиц применено условное наказание - от четырех до семи лет.
 
Защита ввиду незаконного осуждения просила оправдать подсудимых из-за отсутствия состава уголовного правонарушения.
 
Прокуратура просила изменить приговор в отношении 2 лиц, заменив им наказание на реальное лишение свободы, а также изменить дополнительное наказание в отношении 3 лиц, в остальной части оставить приговор без изменения.
 
В результате апелляционного производства приговор изменён:
 
1. с учётом положений части 1 статьи 71 УК по преступлению небольшой тяжести (часть 2 статья 453 УК) - 7 лиц освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности;
 
2. действия 4 лиц, осужденных по пункту 2 части 4 статьи 189 УК переквалифицированы на часть 2 статьи 450 УК (Злоупотребление властью, повлекшие тяжкие последствия). Основанием для переквалификации послужило то, что указанным 4 лицам не были вверены денежные средства, растрата которых вменялась обвинением по делу. Данные военнослужащие незаконно оформили подложные документы о выполнении работ по установке устройств, предупреждающих о пожаре в воинской части, хотя в действительности такие работы выполнены не в полном объеме. Поэтому ввиду переквалификации 4 военнослужащим снижено лишение свободы с 10 до 7 лет и с 7 до 6 лет с пожизненным запретом на право занимать должности на государственной службе и квазигосударственном секторе.
 
В остальной части приговор оставлен в силе.
 
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново. 
 
6 августа, примерно в половине шестого вечера, на станции Арысь произошло возгорание двух контейнеров с фосфором, следовавших из Жамбылской области в Россию. 
 

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